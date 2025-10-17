Tại phiên làm việc sáng 17/10, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 18.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa 15, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ban Chấp hành đã bầu 4 Phó bí thư Thành ủy gồm:

Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 15 - tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Phong tiếp tục giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật, từng trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương và Trung ương.

Quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài

8/1988 - 12/1996: Cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định.

1/1997 - 10/1998: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp 2, Thanh tra tỉnh Hà Nam.

10/1998 - 12/2000: Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

12/2000 - 4/2004: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

5/2004 - 2/2006: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

2/2006 - 8/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hà Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10 (4/2006).

9/2008 - 3/2009: Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3/2009 - 3/2011: Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3/2011 - 4/2018: Đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

5/2018 - 1/2021: Giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư.

4/2021: Đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

5/2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Bộ Chính trị.

7/2024: Bà Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 16/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 18 đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025- 2030.