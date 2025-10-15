Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đại hội 18 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị. Ảnh: V. Hải

Bí thư Thành ủy lưu ý, việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 18 là nhiệm vụ then chốt. “Các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của Hà Nội, nghiên cứu kỹ đề án, cơ cấu, số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành để bầu ra những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo.

Ban Chấp hành khóa mới phải là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo triển khai và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: V. Hải

Cũng tại phiên họp, Bí thư Hà Nội đánh giá cao những đổi mới trong công tác tổ chức Đại hội, trong đó việc ứng dụng công nghệ đã giúp các đại biểu thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu tài liệu và tham gia thảo luận.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các đại biểu dự đại hội cần chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo mật tài liệu; nghiên cứu kỹ quy chế làm việc, quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có một số điểm mới để các tổ đại biểu quán triệt, thống nhất thực hiện, đảm bảo quyền dân chủ của đảng viên và sự tập trung lãnh đạo của Đảng.