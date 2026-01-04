Sáng 4/1, tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 96 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" cho các hộ dân có nhà bị sập đổ do trận lũ lịch sử vừa qua.

Trung tướng Lê Ngọc Hải (mặc quân phục) và ông Lương Nguyễn Minh Triết (áo trắng) trao nhà cho bà con vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bộ đội về với dân nhanh nhất, dựng lại nhà sớm nhất, để bà con an cư, ổn định cuộc sống, đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

“Chiến dịch Quang Trung là minh chứng trong những lúc khó khăn nhất, phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam được thắp lên mạnh mẽ nhất, là minh chứng bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn đi tình người khi những mái nhà mới được hiện lên”, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh.

Trong niềm xúc động ngày nhận nhà mới, ông Trần Văn Khánh (74 tuổi, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho biết, trận lũ vừa qua đã quét sạch nhà cửa của gia đình khiến ông nghĩ rằng Tết năm nay phải đi ở nhờ.

"Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội đã giúp đỡ, sắp xếp lực lượng làm việc ngày đêm để xây nhà, giúp gia đình bắt đầu cuộc sống mới. Tết này gia đình tôi sẽ gói bánh chưng để cùng bà con lối xóm đón Tết thật vui tươi", ông Khánh chia sẻ.

Ông Trần Văn Khánh phát biểu cảm ơn tại buổi nhận nhà mới. Ảnh: Hải Dương

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Quân khu 5 và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

Ông Triết chia sẻ, những căn nhà mới không chỉ là chỗ ở, mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để bà con vượt qua khó khăn, gây dựng lại cuộc sống sau thiên tai. Cùng với xây dựng nhà ở, các lực lượng quân đội còn hỗ trợ khắc phục kênh mương, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, sửa chữa trường học, trạm y tế và giúp bà con ổn định sản xuất. Những việc làm đó tiếp tục khẳng định hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gần dân, vì dân.

Nhân dịp khánh thành và bàn giao nhà "Chiến dịch Quang Trung" tại tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các hộ gia đình. Trong đó, các quân binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ đội địa phương đã trao tặng các hộ gia đình những vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh, quạt điện, nồi cơm điện, bộ bình trà, đồng hồ treo tường, giường, tủ, bếp ga, bàn ăn, máy lọc nước...

Những căn nhà mới đang hồi sinh ở vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, từ 14 - 25/11/2025, từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa xảy ra trận mưa lũ lớn, kéo dài làm 1.098 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 1.000 căn nhà bị hư hỏng và gần 185.000 căn nhà bị ngập nước.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" để xây nhà mới cho bà con có nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ gây ra.

Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Quân khu 5 được giao xây 331 căn nhà mới cho bà con ở tỉnh Đắk Lắk. Sau một tháng thi công với phương châm “làm ngay, làm nhanh, làm đúng tiến độ – chất lượng – hiệu quả và an toàn”, 96 căn nhà được hoàn thành trong đợt 1.