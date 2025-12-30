"Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại khu vực miền Trung đã được Thủ tướng phát động theo tinh thần "thần tốc". Mục tiêu là tất cả các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai sớm có chỗ ở ổn định, có nơi thờ cúng tổ tiên, an cư lạc nghiệp và vui xuân, đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sau 1 tháng phát động và triển khai thực hiện quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, "Chiến dịch Quang Trung" đã có được "chiến thắng bước đầu" rất tích cực, tạo đà, tạo thế, tạo lực để hoàn thành mục tiêu đúng và vượt tiến độ đề ra.

Đến nay, đã hoàn thành sửa chữa 34.756/34.759 nhà bị hư hỏng (đạt 99,99% kế hoạch), 3 nhà còn lại sẽ hoàn thành trong ngày cuối tháng 12; hoàn thành xây dựng lại 671 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi (đạt 42% kế hoạch), 926 nhà còn lại các địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Lực lượng Quân đội hỗ trợ người dân xây lại nhà bị đổ, sập do thiên tai. Ảnh: PV

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bộ và chính quyền, nhân dân 8 địa phương đã rất tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện chiến dịch.

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thiện nguyện và nỗ lực của nhiều hộ gia đình đã tự giác, tự túc thêm kinh phí để hoàn thành xây dựng lại, sửa chữa nhà cửa được khang trang, kiên cố, an toàn hơn.

Với kết quả đã đạt được vượt mục tiêu đề ra, Thủ tướng đề nghị các địa phương "thừa thắng xông lên", phát huy tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa" rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân, bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở trước ngày 15/1/2026.

Để đảm bảo mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", huy động tổng lực cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại nhà cửa, tăng tốc, bứt phá để về đích sớm.

Các địa phương chủ động xử lý, điều tiết bảo đảm nguồn nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng lại nhà ở cho người dân, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai, găm hàng, đội giá.

Cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở và các đoàn thể phải gần dân, bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là đối với các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo Quân khu 5, lực lượng công an địa phương, công an cơ sở và các lực lượng khác trong khu vực tăng cường chi viện tối đa lực lượng cho các địa phương, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và TP Đà Nẵng, hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khẩn trương phục hồi sản xuất nông nghiệp, khôi phục nuôi trồng thủy, hải sản.

Bộ trưởng Công Thương, Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo các sở, ngành có liên quan chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương làm tốt công tác điều phối nguồn hàng, vật tư, nguyên vật liệu xây dựng, quản lý giá cả vật tư, hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai găm hàng, đội giá ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.