Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Công điện gửi Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; các bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai thi công nhà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ tết" quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi cho người dân trước ngày 15/1, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ thực hiện "chiến dịch" và chất lượng công trình.

Công điện nêu rõ, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, khả năng của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải báo cáo ngay với Thủ tướng và các bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chậm nhất trong ngày 3/1 (trong đó nêu rõ nhu cầu hỗ trợ gì, số lượng bao nhiêu, địa chỉ cần hỗ trợ…), tuyệt đối không được để chậm tiến độ thực hiện "chiến dịch" vì bất kỳ lý do gì.

Thủ tướng trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an chủ động điều động tối đa lực lượng có thể hỗ trợ các địa phương khẩn trương hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch Quang Trung" đúng tiến độ.