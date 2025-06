Ngày 13/6, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Trà Vinh công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đến nhận nhiệm vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Trần Quốc Phục (49 tuổi, quê huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hơn - Công an Trà Vinh

Công an tỉnh Tiền Giang cũng tổ lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Lâm Phước Nguyên (54 tuổi, quê huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Phước Nguyên. Ảnh: Trọng Tín

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức tin tưởng Đại tá Lâm Phước Nguyên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác trong thời gian qua, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tập trung lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao cho, xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.

Tại Đồng Tháp, Công an tỉnh cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.