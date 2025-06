Chiều 3/6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 1/6. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng sinh năm 1966, quê xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Vĩnh Long

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng bày tỏ sự biết ơn tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long…; Các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; Tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã đồng lòng và tạo điều kiện để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mong sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng tiếp tục tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương; đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Công an tỉnh Vĩnh Long.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng công bố quyết của Bộ trưởng Công an về việc giao Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh từ ngày 1/6 cho đến khi có Giám đốc Công an tỉnh.

Tại tỉnh Đồng Tháp, công an tỉnh cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Bùi Bé Năm và Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Bến Tre, công an tỉnh cũng vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6 đối với Đại tá Phạm Văn Ngót và Đại tá Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Vừa qua, công an TP Hải Phòng cũng đã tổ chức lễ công bố, trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về công tác cán bộ và thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025.

Buổi lễ đã tiến hành công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6 đối với đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, và đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT.

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm đại tá đối với thượng tá Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hải Phòng về việc thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá, trung tá lên thượng tá và nâng lương cấp bậc hàm thượng tá cho 28 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.