Ngày 30/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với lãnh đạo công an các đơn vị.

Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đại tá Trần Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trong đợt này, có 18 lãnh đạo cấp phòng và 1 cán bộ là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.

Căn cứ quy định của Bộ Công an, Tỉnh ủy và nguyện vọng cá nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất quyết định cho các cán bộ có đơn được nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.

Đại tá Trần Văn Phúc trao các quyết định nghỉ hưu cho các lãnh đạo cấp phòng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của các lãnh đạo nghỉ công tác đợt này.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có bài phát biểu đầy xúc động, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được cống hiến và trưởng thành trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Dương xúc động phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đại tá đặc biệt trân trọng những ký ức nghề nghiệp, sự dìu dắt tận tình của các thế hệ lãnh đạo, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng tình cảm quý báu của đồng đội trong suốt quá trình công tác.