Ba giám đốc cao cấp của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng loạt từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, có hiệu lực từ ngày 26/11.

Ngày 19/11, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Theo thông tin công bố, Hội đồng quản trị PNJ đã thông qua đơn từ nhiệm của ba giám đốc cao cấp theo nguyện vọng cá nhân.

Ba lãnh đạo xin từ nhiệm là ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ.

Cả ba nhân sự trên sẽ chính thức thôi giữ chức vụ kể từ ngày 26/11/2026. Sau khi từ nhiệm, các cá nhân này không còn đảm nhiệm chức vụ nào khác và không còn là người nội bộ của PNJ.

Ba lãnh đạo PNJ xin từ nhiệm. Ảnh: Nam Khánh

Ba lãnh đạo từ nhiệm đều đang trực tiếp sở hữu cổ phiếu PNJ với tổng số 875.666 cổ phiếu.

Trong đó, ông Đào Trung Kiên nắm giữ 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ doanh nghiệp. Bố ruột ông Kiên là ông Đào Anh Dũng đang sở hữu 561.199 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,11% vốn điều lệ.

Bà Trương Hoài Anh hiện nắm giữ 285.600 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,06% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Chí Kiên sở hữu 171.600 cổ phiếu, tương đương 0,03% vốn điều lệ.