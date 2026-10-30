Áp lực bán lan rộng trên thị trường chứng khoán phiên 29/10, kéo nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đi xuống. FPT tiếp tục chuỗi giảm giá, PNJ chịu sức ép từ những bất định trong hoạt động kinh doanh, còn KOS nối dài chuỗi giảm sàn lên 29 phiên liên tiếp.

VN-Index lùi về 1.750 điểm, áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 29/10 chứng kiến áp lực bán gia tăng, đặc biệt về cuối phiên, khiến nhiều nhóm ngành đồng loạt giảm giá. Kết phiên, VN-Index mất 11,04 điểm (-0,62%), xuống 1.755,61 điểm. VN30 giảm 1,04 điểm, còn 1.877,18 điểm; HNX-Index mất 3,25 điểm (-1,25%), xuống 256,61 điểm.

Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 14.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng. Phần lớn cổ phiếu giảm giá, trong đó nhiều mã vốn hóa lớn gây sức ép lên chỉ số. Khối ngoại cũng gia tăng bán ra, với giá trị bán ròng cao nhất trong hàng chục phiên gần đây.

Trong nhóm VN30, một số mã như HPG, BID, GVR, VJC, VPL, VRE và SHB giữ được sắc xanh. VIC đứng giá, trong khi VHM giảm. Nhóm dầu khí với GAS và BSR cũng chịu áp lực bán.

Đáng chú ý, FPT tiếp tục kéo dài chuỗi giảm giá, PNJ lao dốc sau những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh và thương hiệu. Trong khi đó, KOS tiếp tục giảm hết biên độ, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 29 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán ghi nhận thanh khoản giảm mạnh. Ảnh: HH

FPT, PNJ tiếp tục giảm giá, KOS mất hơn 88%

FPT giảm 1.300 đồng, tương đương 2,4%, xuống 52.700 đồng/cổ phiếu trong phiên 29/10. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp, đưa thị giá xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm.

So với mức 66.600 đồng/cổ phiếu ngày 23/9, FPT đã mất khoảng 20,9% giá trị, tương đương gần 26.200 tỷ đồng vốn hóa. Tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu giảm hơn 39%. So với vùng đỉnh gần 120.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1/2025, thị giá đã giảm hơn 56%, khiến vốn hóa doanh nghiệp sụt khoảng 127.000 tỷ đồng (gần 4,9 tỷ USD).

Áp lực bán từ khối ngoại là một yếu tố đáng chú ý. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 570 triệu USD cổ phiếu FPT từ đầu năm. Bên cạnh đó, khả năng FPT không còn đáp ứng điều kiện duy trì trong rổ VN-Diamond do tỷ lệ sở hữu bình quân của khối ngoại giảm cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực bán từ các quỹ ETF nếu cổ phiếu bị loại khỏi chỉ số.

Diễn biến giá cổ phiếu trái ngược với kết quả kinh doanh được doanh nghiệp công bố. Trong 9 tháng năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng, tăng 12,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 8.770 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Tuy nhiên, triển vọng định giá của FPT đang chịu sức ép từ sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI). Các công cụ AI có thể hỗ trợ viết mã, kiểm thử và phân tích yêu cầu, qua đó nâng cao năng suất nhưng đồng thời gây áp lực lên giá dịch vụ công nghệ truyền thống. Nhà đầu tư cũng lo ngại về hiệu quả khai thác thương mại AI khi các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu phải bỏ ra nguồn vốn lớn.

Với PNJ, cổ phiếu giảm 1.100 đồng, tương đương 6,41%, xuống 16.050 đồng/cổ phiếu trong phiên 29/10. Sau đại hội cổ đông bất thường ngày 21/10, mã này tiếp tục chịu sức ép khi nhà đầu tư lo ngại những hệ lụy từ sự cố liên quan đến kiểm định kim cương và nguy cơ suy giảm niềm tin thương hiệu.

Theo SSI Research, PNJ đã điều chỉnh kế hoạch năm 2026 từ mục tiêu lãi ròng 3.400 tỷ đồng sang lỗ ròng 6.300 tỷ đồng. Nếu doanh nghiệp ghi nhận toàn bộ khoản lỗ theo kịch bản này, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu có thể giảm về khoảng 14.000 đồng.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và củng cố thanh khoản. Tuy nhiên, phương án này có thể gây pha loãng, trong khi doanh thu tháng 8-9 thấp hơn 50% mức trung bình lịch sử và hàng tồn kho ở mức cao, với 52% là kim cương có tính thanh khoản thấp.

SSI Research tiếp tục duy trì trạng thái xem xét đối với PNJ do còn nhiều bất định về thanh khoản, quản trị doanh nghiệp, cơ cấu sở hữu và khả năng khôi phục niềm tin thương hiệu. Những yếu tố này khiến quá trình phục hồi lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Trong khi đó, KOS của CTCP KOSY tiếp tục giảm sàn phiên thứ 29 liên tiếp, xuống 3.800 đồng/cổ phiếu. Dư bán sàn vượt 63 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 30% lượng cổ phiếu lưu hành. Đáng chú ý, phiên 29/10 ghi nhận hơn 1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, cao hơn đáng kể so với mức giao dịch rất thấp trong phần lớn các phiên giảm sàn trước đó.

Theo giải trình của KOS, áp lực bán liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm và điều chỉnh cho vay ký quỹ tại một số công ty chứng khoán. Việc giảm tỷ lệ cho vay margin, yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm và các giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông lớn, lãnh đạo doanh nghiệp đã làm gia tăng nguồn cung trên thị trường.

KOS cũng cho biết diễn biến giảm giá chịu tác động từ tâm lý bán theo quán tính, trong khi các mảng kinh doanh cốt lõi gồm bất động sản và năng lượng tái tạo chưa ghi nhận biến động bất thường theo đánh giá của doanh nghiệp.

Từ mức 33.300 đồng/cổ phiếu ngày 14/9 xuống 3.800 đồng ngày 29/10, KOS đã mất hơn 88,6% giá trị, tương ứng vốn hóa thị trường bốc hơi gần 6.380 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy áp lực từ hoạt động giải chấp và suy giảm niềm tin có thể khiến giá cổ phiếu tiếp tục biến động mạnh, ngay cả khi doanh nghiệp khẳng định hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa có thay đổi bất thường.