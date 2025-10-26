Theo Guardian, bà Kamala Harris ngày 25/10 đã tiết lộ về khả năng tiếp tục ra tranh cử Tổng thống Mỹ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng về khả năng Nhà Trắng có một nhà lãnh đạo nữ.

"Tôi vẫn chưa kết thúc công việc chính trị. Tôi đã sống cả cuộc đời như một người phục vụ nước Mỹ, điều đó nằm trong xương tủy của tôi", bà Harris nói trong cuộc phỏng vấn với BBC.

Tuyên bố mới nhất của bà Harris đã ám chỉ việc cựu Phó Tổng thống Mỹ có thể ra tranh cử trong tương lai, bất chấp việc không được đánh giá cao trong các cuộc thăm dò. Các kết quả khảo sát gần đây đều không đánh giá cao việc bà Harris trở thành ứng viên của đảng Dân chủ, thậm chí bà còn xếp sau cả diễn viên Dwayne "the Rock" Johnson.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: NYT

"Nếu tôi nghe theo các cuộc khảo sát thì tôi đã không trở thành Phó Tổng thống, và tôi cũng sẽ không ngồi ở đây", bà Harris cho biết.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, cựu Phó Tổng thống Mỹ khẳng định những đứa cô cháu gái của bà "chắc chắn sẽ được chứng kiến một nữ Tổng thống Mỹ". Khi được hỏi rằng liệu người đó có thể là bà hay không, bà Harris đáp: "Hoàn toàn có thể".

Về phía chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng cho rằng bà Harris nên nhận ra các dấu hiệu từ thất bại trong cuộc bầu cử năm ngoái.

"Khi thua một cách áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2024, bà Harris nên hiểu rằng người dân Mỹ đã không còn quan tâm đến những lời nói dối vô lý", một phát ngôn viên Nhà Trắng nói.