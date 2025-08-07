Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên làm việc và công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 thành viên.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 thành viên.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Lê Văn Điệu, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1 được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội bầu 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những nhân sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu tiếp tục nghe một số tham luận, đề xuất nhằm đổi mới công tác tham mưu, nắm tình hình địa phương, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ lãnh đạo trong tình hình mới; công tác tham mưu theo dõi địa bàn; nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn thư, công tác văn phòng; công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng; đổi mới nội dung, phương pháp làm việc trong lĩnh vực quản trị, phục vụ Trung ương và nội bộ Văn phòng Trung ương Đảng...

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm chính trị cao, sự chuẩn bị chu đáo, công phu và công tác tổ chức khoa học, bài bản. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với nhiều thời cơ, vận hội, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là tổ chức đảng tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu, thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị vững chắc của cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.