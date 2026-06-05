Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Huỳnh Thọ Hùng (48 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Cương (32 tuổi, hiện sống ở Vĩnh Long). Chuyện tình hơn kém nhau 16 tuổi của họ có nhiều điều thú vị.

Trước khi gặp chị Kim Cương, anh Hùng từng “lỡ một lần đò”. Buồn chuyện gia đình, anh trở về quê làm nhạc công đám cưới.

Chị Kim Cương vượt lên sự phản đối của gia đình để gắn bó với người đàn ông hơn 16 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Một lần, anh cùng nhóm bạn đến xóm của chị Kim Cương chơi nhạc sống. Từ trên sân khấu nhìn xuống, anh thấy một cô gái xinh xắn, dễ thương nên đã mời lên hát song ca.

“Cô gái đó chính là Kim Cương. Chúng tôi song ca bài ‘Nợ duyên’ và sau đó thành duyên nợ luôn”, anh Hùng kể.

Năm ấy, chị Kim Cương vừa tròn 17 tuổi, còn anh Hùng đã 33 tuổi. Bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác, họ vẫn bén duyên vì hợp nhau về tính cách và có chung niềm đam mê với âm nhạc.

Cặp đôi hẹn hò một thời gian, mẹ chị Kim Cương mới biết chuyện. Ban đầu, mẹ chị ngăn cản kịch liệt, không phải bởi sự chênh lệch tuổi tác mà bởi anh Hùng từng trải qua một lần đò.

Anh Hùng ấn tượng với chị Kim Cương từ lần gặp đầu tiên. Ảnh cắt từ clip

“Mẹ cô ấy lo vì không biết tôi đã ‘lỡ chuyến đò’ đó như thế nào, nguyên nhân là gì. Kim Cương lúc ấy lại là con gái mới lớn nữa...”, anh Hùng kể.

Chị Kim Cương chia sẻ: “Khi biết tôi quen anh ấy, gia đình bên nội, bên ngoại đều phản đối. Mỗi sáng, mẹ đi chợ, nghe người ta xì xào là về lại mắng tôi khiến tôi buồn và khóc. Nói chung, tôi thương anh ấy trong nước mắt”.

Anh Hùng không nản lòng, vẫn kiên trì yêu thương và gắn bó với bạn gái.

Chị Kim Cương cũng nói rõ với ba mẹ: “Nếu con tham tiền thì con không yêu anh ấy đâu”. Từ sau câu nói đó, ba mẹ chị không còn phản đối mối duyên này.

Cặp đôi đã có 13 năm nên duyên vợ chồng, có 2 người con (con trai 11 tuổi và con gái 7 tháng tuổi). Cùng có niềm đam mê âm nhạc, họ trở thành “cặp đôi song ca”, thường quay và chia sẻ video ca hát trên mạng xã hội.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh cắt từ clip

13 năm bước vào hôn nhân, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, họ vẫn luôn giữ cho tổ ấm của mình sự vui vẻ, thoải mái, bình yên.

Chị Kim Cương cho biết mình rất hài lòng về người đàn ông đã đồng hành suốt nhiều năm qua.

“Trong lòng tôi, anh ấy lúc nào cũng tốt. Tôi không biết anh ấy cần phải thay đổi điều gì nữa”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, anh Hùng cho rằng vợ khá kỹ tính và đôi khi hay giận dỗi vu vơ. Anh mong vợ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, mong muốn của mình để anh có thể thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn.

Ở những phút cuối chương trình, anh Hùng thực hiện điều mà anh luôn cảm thấy còn nợ vợ suốt nhiều năm qua: một lời cầu hôn chính thức.

Anh quỳ xuống, trao cho vợ chiếc nhẫn kim cương và xúc động nói: “Lấy anh nha em?”. Chị Kim Cương mỉm cười gật đầu đồng ý trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.