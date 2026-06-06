Mẹ của Tiến Đức (SN 2003, quê Vĩnh Long) qua đời cách đây 4 năm vì bệnh tật. Cho đến giờ, Đức vẫn nhớ rõ hình ảnh cha vừa làm việc kiếm tiền, vừa chăm lo cho mẹ từng bữa ăn đến giấc ngủ. Bức ảnh cuối cùng về mẹ mà anh chụp được cũng là khoảnh khắc mẹ đang nằm bên giường bệnh, còn cha anh ngồi cạnh chăm nom.

Video ghi lại khoảnh khắc cô dâu bật khóc khi nghe lời chúc phúc của con trai chồng. Nguồn: NVCC

Mẹ qua đời, Đức luôn mong người cha 49 tuổi của mình sớm tìm được người phù hợp để bầu bạn trên chặng đường dài phía trước.

Cách đây 1 năm, Đức hay tin cha đang tìm hiểu người phụ nữ cùng huyện, kém 2 tuổi, cũng từng qua một lần đò và có con riêng. Biết cha vốn ít nói, ngại chia sẻ chuyện riêng tư với các con nên Đức tôn trọng, không hỏi nhiều.

Một ngày, Đức nhận được tin nhắn của cha: “Cha hỏi này, con trả lời thật lòng nhé. Con đồng ý cho cha đi thêm bước nữa chứ?”. Đức vui mừng đáp: “Hạnh phúc của cha mà. Con lớn rồi, cha thì nhiều tuổi, cần có mái ấm riêng”.

Đức giúp cha chỉnh trang quần áo trước giờ đi đón dâu

“Tôi nghĩ, ai cũng mưu cầu hạnh phúc cho mình, con cái cũng mong cha mẹ hạnh phúc. Mẹ tôi không may mất sớm, cha đã ở vậy chăm lo cho anh em tôi 4 năm qua, đã đến lúc để cha đi tìm hạnh phúc mới.

Chúng tôi rồi cũng lớn và có mái ấm của riêng mình, cha cần có người bầu bạn. Phận làm con không nên ích kỷ với đấng sinh thành, sống thoáng ra thì gia đình mới hạnh phúc được”, Đức chia sẻ.

Được sự ủng hộ của các con và hai bên gia đình, cha Đức cùng người thương quyết định kết duyên. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 4/6 vừa qua.

Là con trai trưởng, Đức hết lòng chăm lo cho ngày vui của cha. Anh mua hoa tươi về cắm, trang trí cổng cưới, lễ gia tiên, tự tay làm hoa cưới cho cha đi đón vợ. Đức cũng thay cha lựa ảnh cưới dựng cổng, chuẩn bị trang phục cưới cho cha...

Đức xúc động trước khoảnh khắc cha thắp hương cho mẹ

Ngày cưới của cha, Đức đưa ông đi đón dâu. Trong buổi lễ gia tiên, anh xúc động chứng kiến cha và mẹ kế kết đôi trong sự tác thành của cả hai bên gia đình.

Anh còn chuẩn bị món quà cưới là chiếc nhẫn vàng, tự tay đeo cho mẹ kế và nhắn nhủ: “Từ nay cha và cô về chung một nhà, con xin phép gọi cô là má, gọi ông bà là ông bà ngoại. Con mến má, thương má. Chúc ba má sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại”.

Lời chúc chân thành khiến mẹ kế của anh bật khóc, quan khách chứng kiến cũng rưng rưng xúc động.

“Cha má tổ chức bữa tiệc nhỏ với 20 mâm cỗ, mời họ hàng thân thiết của hai bên gia đình đến chung vui. Chứng kiến cha tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, tôi rất mừng. Từ nay, tôi có thêm một người má và thêm các em”, Đức chia sẻ.

Khoảnh khắc xúc động trong hôn lễ

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chàng trai Vĩnh Long trao quà cưới, gửi lời chúc phúc đến cha và mẹ kế thu hút hơn 500 nghìn lượt xem và gần 40 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm xúc phía dưới video: “Có ai xem đến khoảnh khắc cô dâu bật khóc trước lời chúc phúc của con trai chồng mà xúc động rơi nước mắt như tôi không?”; “Mình cũng mong đến ngày được cưới chồng cho mẹ. Không bận tâm nhiều, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được rồi”...

Ảnh và video: NVCC