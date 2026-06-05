Hơn 1 tháng trôi qua, Đào Ngọc Thiền Tâm (SN 2002, quê Tây Ninh) vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nhớ về đám cưới mang đậm nét văn hóa truyền thống của bố và mẹ kế.

Bố của Tâm 50 tuổi, tái hôn với người phụ nữ dân tộc Khmer sau 7 năm ly hôn. Ông quyết định tổ chức đám cưới đậm nét truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer như một cách thể hiện tình yêu và sự tôn trọng với văn hóa nhà vợ.

Video Thiền Tâm hân hoan đi dự đám cưới của bố hút gần 5 triệu lượt xem

Cách đây 7 năm, bố mẹ Tâm chia tay. Tâm và em gái sống cùng mẹ, tuy nhiên, sự kết nối với bố và nhà nội vẫn rất bền chặt. Chị em Tâm thường xuyên về nhà nội thăm hỏi và mỗi lần như vậy, ông bà nội lại gửi đồ ăn cho mẹ ruột của cô.

“Ba mẹ tôi rất tôn trọng nhau và tôn trọng các con. Ba mẹ luôn chia sẻ thật lòng với chúng tôi về những mối quan hệ mới của mình”, Tâm kể.

Tâm biết về mối quan hệ mới của bố cách đây vài năm. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, cô mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với “nửa kia” của bố. Quan sát cách người phụ nữ ấy chăm sóc bố và quan tâm đến ông bà nội, Tâm thấy rõ sự chân thành. Cô hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này.

Khi bố nói về đám cưới, Tâm rất vui mừng. Cô càng mừng hơn nữa khi mẹ ruột của mình cũng thành tâm chúc phúc cho mối lương duyên này. Mẹ cô còn ủng hộ 2 con gái về dự đám cưới, chúc phúc cho bố và mẹ kế.

Thiền Tâm (áo đỏ) chúc phúc cho bố và mẹ kế

Đám cưới của bố Tâm được tổ chức vào ngày 25-26/4 vừa qua theo những thủ tục, nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer. Đây cũng là lần đầu tiên Tâm được chứng kiến một đám cưới đẹp, thú vị và trang trọng đến vậy.

“Các nghi thức chủ yếu được thực hiện tại nhà gái. Đám cưới được tổ chức trong 2 ngày thì có đến 2/3 thời gian cô dâu, chú rể thực hiện nghi lễ. Họ hàng, xóm giềng cũng tụ họp để chứng kiến các nghi lễ ấy”, Tâm kể.

Tâm thấy thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc bố và mẹ kế bước đi giữa làn cánh hoa do người thân đứng hai bên đường tung lên, cùng nhau thực hiện các nghi thức thiêng liêng để kết duyên vợ chồng.

Trong số các nghi lễ truyền thống, Tâm ấn tượng nhất với nghi thức bối hoa cau - hoa cau được dâng lên chủ lễ "làm phép" rồi trao cho cô dâu, chú rể như lời chúc phúc cho cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền chặt; lễ cột chỉ chúc phúc - người thân buộc những sợi chỉ may mắn lên tay đôi uyên ương; và lễ cắt tóc mang ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành, do cha mẹ hai bên thực hiện cho cô dâu, chú rể.

“Ba tôi rất yêu thích và dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa Khmer. Thấy ba có một hôn lễ đẹp, ý nghĩa và đậm bản sắc như vậy, tôi thực sự vui mừng”, Tâm chia sẻ.

Cô thật lòng gửi lời chúc phúc đến bố và mẹ kế, mong họ đủ yêu thương và chân thành để sống bên nhau dài lâu.

Bố của Thiền Tâm đã có một hôn lễ ý nghĩa mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Thiền Tâm cùng em gái đến chúc phúc cho đám cưới của ba và mẹ kế thu hút gần 5 triệu lượt xem và 470 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị phía dưới video.

Ảnh và video: NVCC