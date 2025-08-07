Cụ thể, tất cả du khách Hàn Quốc quay lại Đà Nẵng lần thứ 2 và ghé thăm Sun World Ba Na Hills đều được tặng ngay vé dịch vụ lối đi ưu tiên (wow pass silver) trị giá 300 ngàn đồng/1 vé và vé ăn buffet trưa trị giá 380 ngàn đồng/1 suất người lớn (hoặc 240 ngàn đồng/1 suất đối với trẻ em).

Đây là chương trình ưu đãi đặc biệt và chưa từng có với thông điệp “Bà Nà mới - trải nghiệm mới” không chỉ thể hiện tinh thần tri ân của khu du lịch, mà còn mong muốn giới thiệu một Bà Nà mới mẻ với nhiều trải nghiệm cuốn hút, hấp dẫn dành cho các vị khách Hàn Quốc quay lại Đà Nẵng.

Lối đi ưu tiên (wow pass) là dịch vụ gia tăng tiêu chuẩn cao giúp du khách được sử dụng lối đi ưu tiên để lên hoặc xuống cáp treo nhanh chóng hay tham gia các trò chơi thuận tiện hơn, không phải xếp hàng chờ đợi, từ đó tối ưu hóa thời gian tận hưởng, khám phá mọi trải nghiệm hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills. Đặc biệt, vé “wow pass” còn đem đến đặc quyền xem show Cabaret đặc sắc nhất Bà Nà hoàn toàn miễn phí cho du khách. Hiện, show Cabaret “After Glow” tại Bà Nà đang diễn ra vào 2 khung giờ (13h30-14h00 và 19h00-19h30 hàng ngày - trừ Thứ 3) tại Secret Box, Beer Plaza.

Show Cabaret “After Glow” tại Bà Nà

Với suất buffet trưa ưu đãi, du khách có thể thỏa sức lựa chọn hàng trăm món ăn Hàn, Việt tại Nhà hàng Bốn Mùa.

Chương trình ưu đãi đặc biệt này kéo dài từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/12/2025, dành cho tất cả các du khách Hàn Quốc quay lại Đà Nẵng ít nhất một lần. Khách hàng chỉ cần xuất trình hộ chiếu có dấu nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng ít nhất 2 lần kể từ năm 2020 cho đến nay sẽ được hưởng chính sách ưu đãi kép hấp dẫn.

Cầu Vàng - điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích tại Bà Nà

Theo thống kê, năm 2024, Đà Nẵng thu hút 1,68 triệu lượt khách Hàn Quốc, đứng đầu trong nhóm khách quốc tế. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, thành phố đã chạm mốc 1 triệu lượt khách Hàn Quốc. Dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com cũng cho thấy, Đà Nẵng là một trong hai thành phố biển của Việt Nam lọt Top đầu những điểm đến được người Hàn Quốc lựa chọn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025.

Theo đánh giá trên các diễn đàn mạng xã hội, lý do khiến Đà Nẵng thu hút khách Hàn Quốc là nhờ sở hữu cảnh quan đẹp, hội tụ hài hòa cả hệ sinh thái đa dạng “biển, núi, sông” lại không đông đúc như Hà Nội hay TP.HCM. Việc có nhiều chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng và thời gian di chuyển không dài cũng là lý do quan trọng khiến du khách xứ sở Kim chi lựa chọn thành phố biển miền Trung. Hiện thành phố biển này gần như có đủ các hãng hàng không Hàn Quốc khai thác đến Đà Nẵng từ các TP Hàn Quốc như: Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan, Air Seoul, Jeju Air, Jin Air, T'way Airlines, Aero K Airlines, Air Premia...

Quảng trường Nhật thực

Trong khi đó, thống kê của Sun World Ba Na Hills cho biết, Hàn Quốc là một trong những thị trường quốc tế lớn nhất của khu du lịch này. Cụ thể, tổng lượng khách Hàn Quốc đến Bà Nà trong năm 2024 chiếm tỷ lệ 38% so với tổng khách quốc tế đến Bà Nà. Đặc biệt, có đến gần 70% khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng trong năm 2024 đã đến vui chơi tại khu du lịch trên đỉnh núi Chúa.

Lệ Thanh