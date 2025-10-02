Bà Nguyễn Hiền Phương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vietnamobile.

Ngày 2/10, Vietnamobile chính thức bổ nhiệm Tiến sỹ Nguyễn Hiền Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Bà là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí cao nhất trong lịch sử Vietnamobile.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hiền Phương đã có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom, đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng chiến lược, nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số. Việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết của Vietnamobile trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo thấu hiểu thị trường trong nước và am hiểu thói quen người tiêu dùng Việt.

“Vietnamobile đang sở hữu một vị thế rất khác biệt – là nhà mạng tư nhân duy nhất, với lợi thế nội lực mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái doanh nghiệp thuần Việt. Chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế đó để không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn tham gia sâu vào hệ sinh thái số, mang lại các giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội” - Tiến sỹ Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile chia sẻ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các doanh nghiệp viễn thông được kỳ vọng sẽ không chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ kết nối truyền thống, mà còn là “lực lượng hạ tầng số chủ lực”, góp phần kiến tạo nền tảng số, phát triển trung tâm dữ liệu, dịch vụ IoT và xây dựng hệ sinh thái số phục vụ nền kinh tế số và xã hội số.

Trong dòng chảy đó, Vietnamobile – nhà mạng di động tư nhân duy nhất tại Việt Nam công bố định hướng chiến lược mới. Với nền tảng hạ tầng được đầu tư bài bản và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Hanoi Telecom, Vietnamobile sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng trở thành mắt xích chiến lược trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Là một phần trong hệ sinh thái Hanoi Telecom, Vietnamobile định hướng xây dựng một thương hiệu viễn thông mang bản sắc riêng, gần gũi với người dùng Việt và khác biệt rõ nét trên thị trường.