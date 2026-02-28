Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Kết quả điều tra cho thấy, quá trình thực hiện hai dự án trên, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề nghị của Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - viết tắt là YTTĐ) về việc tạo điều kiện cho các nhà thầu được thực hiện những gói thầu này.

Đổi lại, ông Thắng đề nghị các nhà thầu chi cho Ban YTTĐ số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng/thanh toán trước thuế khi thực hiện gói thầu.

Thực hiện thỏa thuận này, các nhà thầu sau đó đã đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền 88,465 tỷ đồng. Tiền nhận được, ông Thắng chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VietNamNet

Ông Thắng còn đưa cho ông Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Ban YTTĐ) 2,47 tỷ đồng; Trần Văn Sinh (nguyên Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Dự toán Ban YTTĐ) 2,97 tỷ đồng; Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban YTTĐ) 1,725 tỷ đồng; Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) 2 triệu USD (tương đương 45,26 tỷ đồng).

Ngoài ra, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án YTTĐ còn chi 5,5 tỷ đồng cho một số cá nhân tại Ban YTTĐ; bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban YTTĐ tổng cộng 2,59 tỷ đồng. Như vậy, ông Thắng đã chi hơn 63 tỷ đồng trong số tiền hơn 88 tỷ đồng nói trên.

Còn lại hơn 25 tỷ đồng không đủ căn cứ xác định nên ông Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Ngoài ra, trong tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng mà ông Thắng đã nhận từ các nhà thầu, có hơn 36 tỷ đồng nhận từ các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nên Cơ quan công an không điều tra, kết luận mà chuyển thông tin đến CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Kết luận điều tra chỉ ra rằng, đến tháng 9/2017, sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách (sau đó làm Giám đốc) Ban YTTĐ. Khi đó, ông Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Qua đó, ông Tuấn nhận tổng số tiền 12,17 tỷ đồng của ba nhà thầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ông Tuấn đã chi cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng; chi bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban YTTĐ 283,5 triệu đồng.

Tài liệu điều tra cho thấy, ông Tuấn đã chi hơn 5 tỷ đồng trong tổng số 12,17 tỷ đồng. Số tiền còn lại không đủ căn cứ xác định nên bị can phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Trong tổng số tiền 12,17 tỷ đồng Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận từ các nhà thầu, có 4,5 tỷ đồng nhận từ nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không điều tra, kết luận mà chuyển thông tin đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, ông Thắng khai, sau khi nhận 88,465 tỷ đồng từ các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của hai dự án, bị can đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD.

Trong khi đó, bà Tiến chỉ thừa nhận việc được ông Thắng nhiều lần chi cho tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Kết quả đối chất giữa ông Thắng và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cho thấy các bên vẫn giữ nguyên lời khai như trên. Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bà không biết nguồn gốc số tiền mà ông Thắng đưa cho mình và không thỏa thuận với ông Thắng và Tuấn về việc đưa, nhận tiền.

Cũng tại CQĐT, ông Tuấn thừa nhận việc cầm tiền của 3 nhà thầu với tổng số 12,17 tỷ đồng, đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng, chi chung cho các hoạt động của Ban YTTĐ 5,89 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 1,28 tỷ đồng...

Những chủ doanh nghiệp đưa hối lộ

CQĐT đã làm rõ hành vi đưa hối lộ của 10 các cá nhân là phó tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, chủ tịch HĐQT của các doanh nghiệp cùng một giảng viên đại học và cho rằng, những người này đã nhận thức được sai phạm, việc thỏa thuận đưa tiền là theo đề nghị của ông Nguyễn Chiến Thắng.

Bản thân các cá nhân này đã chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn. Họ cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Vì vậy, căn cứ các quy định của pháp luật, CQĐT miễn trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân nêu trên, tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước và kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và hành chính đối với những cá nhân này.