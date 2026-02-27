Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị can khác bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ.

Kết luận điều tra cho thấy, hành vi của các bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế), Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - viết tắt là YTTĐ), Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban YTTĐ), Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Ban YTTĐ), Trần Văn Sinh (nguyên Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Dự toán Ban YTTĐ), Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty SHT), Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) và Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng phòng Phòng Đô thị Viện Kinh tế xây dựng) đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Văn Sinh có sai phạm xuyên suốt, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước với số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Liên quan đến hành vi "Nhận hối lộ", Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng, quá trình thực hiện hai dự án đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề nghị của ông Nguyễn Chiến Thắng về việc tạo điều kiện để các nhà thầu được thực hiện những gói thầu này.

Sau đó, khi trao đổi với các nhà thầu, ông Nguyễn Chiến Thắng đã thỏa thuận, đề nghị các nhà thầu chi cho Ban YTTĐ số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng/thanh toán trước thuế khi thực hiện gói thầu.

Từ đó, ông Thắng chỉ đạo cấp dưới tại Ban YTTĐ thông đồng với Công ty SHT (đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu) hợp thức hồ sơ để nhà thầu được trúng thầu. Thực hiện thỏa thuận này, quá trình thực hiện hợp đồng, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa cho ông Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, có căn cứ xác định, sau khi nhận số tiền trên từ các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của hai dự án, ông Nguyễn Chiến Thắng đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn tổng cộng 2,47 tỷ đồng; Trần Văn Sinh 2,97 tỷ đồng; Nguyễn Kim Trung 1,725 tỷ đồng; Lê Thanh Thiêm 2 triệu USD (tương đương 45,26 tỷ đồng).

Ngoài ra, ông Thắng còn chi tiền cho một số cá nhân tại Ban YTTĐ tổng cộng 5,5 tỷ đồng; bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban YTTĐ tổng cộng 2,59 tỷ đồng. Tổng cộng, bị can Thắng đã chi hơn 63 tỷ đồng trong số tiền hơn 88 tỷ đồng nói trên.

Còn lại hơn 25 tỷ đồng không đủ căn cứ xác định nên ông Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Ngoài ra, trong tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng mà ông Thắng đã nhận từ các nhà thầu, có hơn 36 tỷ đồng nhận từ các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không điều tra, kết luận mà chuyển thông tin đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi của bị can Thắng đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, với số tiền hơn 51 tỷ đồng.