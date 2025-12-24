Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống y tế công, với phần mềm quản lý (HIS, LIS...) được kết nối liên thông toàn diện với trụ sở chính tại Hà Nội, giúp tối ưu hóa việc quản lý và chăm sóc người bệnh.

Sau hơn 10 tháng tái thi công, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vừa chính thức được khánh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở 1, Bệnh viện Bạch Mai sẽ điều động hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ Hà Nội về Ninh Bình ngay từ ngày đầu vận hành. Bệnh viện cũng triển khai các chính sách đặc thù để hỗ trợ lực lượng tiên phong, gồm chế độ thu nhập phù hợp tính chất công việc, bố trí nhà ở công vụ và các ưu đãi kèm theo.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, người bệnh đến với cơ sở 2 sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương với cơ sở 1 tại Hà Nội.

Ghi nhận của PV, các trang thiết bị tại bệnh viện đã cơ bản được lắp đặt, sẵn sàng cho việc vận hành.

Hệ thống trang thiết bị y tế của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị tiên tiến như máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp cắt lớp vi tính (CT), hệ thống DSA (chụp mạch máu số hóa xóa nền), cùng các máy X-quang kỹ thuật số, siêu âm đa chức năng cho hình ảnh rõ nét, phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung thư, tim mạch, thần kinh và nhiều bệnh phức tạp khác.

Cơ sở 2 sẽ vận hành giai đoạn 1 ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép với đầy đủ các phân khu thiết yếu: Khám bệnh; cấp cứu; xét nghiệm - cận lâm sàng; chẩn đoán hình ảnh với công suất 325 giường bệnh nội trú.

Các khu chức năng của bệnh viện được bố trí khoa học, liên hoàn, gồm khu khám bệnh, khu cấp cứu, khu điều trị nội trú, khu xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh và các khu kỹ thuật chuyên sâu.

Không gian bệnh viện rộng rãi, hành lang thông thoáng, khu chờ được thiết kế tiện nghi, tạo cảm giác thân thiện và thuận tiện cho người bệnh.

Với cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống máy móc tiên tiến và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 không chỉ góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương, mà còn mở ra cơ hội để người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyên sâu ngay tại địa phương, hạn chế phải di chuyển xa, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.