Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, đội ngũ cán bộ quản lý của Vietjet có không ít người đã trở thành triệu phú qua những đợt IPO của Vietjet và HDBank.

Giá trị tài sản tăng trưởng 100 lần

Chia sẻ với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Công bố IPO HD Securities diễn ra sáng nay (25/11) bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, Tổng Giám đốc Vietjet – cho biết, nếu có những con số ước tính một cách tương đối, có những nhà đầu tư tham gia vào Vietjet từ sớm với giá trị đầu tư tăng trưởng khoảng 20 lần. Với những nhà đầu tư tham gia vào đợt IPO, tổng giá trị đầu tư cũng đã tăng trưởng khoảng hơn 5 lần.

“Giá trị đầu tư không những được bảo toàn mà còn tăng trưởng tính bằng lần. Nếu là những nhà đầu tư tham gia từ những ngày đầu tiên thì giá trị tăng trưởng lên tới 100 lần. Và trong đội ngũ cán bộ quản lý của chúng tôi, cũng có không ít người đã trở thành triệu phú qua những đợt IPO này”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói.

Tương tự như vậy, đối với những nhà đầu tư đã đầu tư vào HDBank trong đợt IPO năm 2018, tổng giá trị đầu tư cũng đã tăng lên trên dưới 6 lần.

Phó Chủ tịch HDBank cam kết về tính minh bạch, tính chuẩn mực trong quản trị của HDBank và các công ty trong hệ sinh thái, từ chứng khoán, quản lý quỹ, công ty tài chính, đến lĩnh vực hàng không,… Trong đó HDBank được công nhận Top 5 doanh nghiệp niêm yết có công tác chuẩn mực hàng đầu tại khu vực.

Bà Thảo cam kết về tính minh bạch, tính chuẩn mực trong quản trị, điều này thể hiện qua việc tháng 10 vừa qua HDBank nhận giải Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch tại lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA) 2026 do Enterprise Asia tổ chức.

“Chúng tôi luôn nỗ lực để các NĐT, các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác đồng hành tin tưởng. Đó là trách nhiệm, tấm lòng của chúng tôi. Tôi nói với sự chân thành, với tinh thần trách nhiệm, với tấm lòng, với văn hoá của một doanh nhân chân thật, một doanh nhân toàn cầu, với mong muốn các nhà đầu tư, đạc biệt nhà đầu tư quốc tế nắm bắt cơ hội của thị trường vốn Việt Nam, nắm bắ cơ hội của chính mình”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Công bố IPO HD Securities. Ảnh: HDB.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng hiện còn dư địa rất lớn cho các nhà đầu tư trong việc đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, thị trường vốn,…

Việt Nam đã sẵn sàng đón những công dân toàn cầu, tập đoàn toàn cầu. Theo bà Thảo, những chính sách của Việt Nam ngày hôm nay cho các nhà đầu tư đang là những chính sách tốt nhất, có trách nhiệm nhất.

Trong đó, HDBank với hệ sinh thái từ bảo hiểm, tài chính, hàng không, logistics, hay các dự án năng lượng, hạ tầng đường sắt đô thị, công nghệ nền tảng, xây dựng năng lực data center, năng lực bán dẫn, năng lực làm chủ big data, công nghệ blockchain,…luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư.

Tiềm năng chưa được phản ánh

Với định hướng của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo về việc đưa các chuẩn mực quốc tế vào lĩnh vực công nghệ của Tập đoàn Sovico, ông Huỳnh Kim Tước – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Galaxy Holdings – chia sẻ một vài góc nhìn từ chính những kinh nghiệm mà bản thân ông đã tích lũy trong nhiều năm qua, khi từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc quốc gia của Google, tham gia đưa Google vào thị trường Việt Nam và sau đó là Facebook.

“Khi cân nhắc gia nhập thị trường, một trong những câu hỏi chúng tôi đặt ra là liệu Việt Nam có thể trở thành một trong những thị trường hàng đầu tại Đông Nam Á hay không. Tốc độ tăng trưởng người dùng và những kết quả sau đó đã cho chúng tôi câu trả lời”, ông Tước chia sẻ.

Ông cho hay, đến năm 2018, doanh thu quy đổi theo năm của Facebook tại Việt Nam đã đạt khoảng 1 tỷ USD, trong khi đội ngũ tại thị trường này chỉ có 5 nhân sự.

Vào thời điểm đó, Facebook nhìn thấy những tiềm năng tăng trưởng chưa được phản ánh đầy đủ qua các chỉ số thị trường. Thay vì chỉ nhìn vào GDP hay các chỉ số kinh tế vĩ mô, với tư cách là những doanh nghiệp công nghệ vận hành dựa trên dữ liệu, họ tiếp cận thị trường từ một góc độ khác, thông qua hành vi của người tiêu dùng, hành vi của nhà đầu tư và những chuyển động đang diễn ra trong nền kinh tế.

Đại diện cho Chứng khoán HD (HD Securities - HDS), ông Vũ Hữu Điền – Chủ tịch HĐQT – cho biết, năm nay, HDS đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gấp 2,6 lần so với năm 2025. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến cho cả năm nay là hơn 2.717 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, HDS đã hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận.

“Trước hết, chúng tôi có HDBank là công ty mẹ. Chúng tôi có Sovico là một tập đoàn rất mạnh hỗ trợ. Và chính bản thân HD Securities cũng tự xây dựng cho mình một nền tảng quản trị, đồng thời tận dụng được sức mạnh từ hệ sinh thái. Đặc biệt, Chủ tịch Tập đoàn của chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, đóng vai trò là cố vấn đặc biệt cho Hội đồng Quản trị của HD Securities. Gần đây, chúng tôi có sự tham gia của Tiến sĩ Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, và hiện nay là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty chứng khoán”, ông Điền cho hay.