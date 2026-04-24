Chia sẻ với các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 HDBank diễn ra theo phương thức trực tuyến sáng 24/4, TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HDBank - khẳng định hoạt động M&A chính là “năng lực đặc biệt” của HDBank.

Khi xây dựng chiến lược phát triển vào năm 2011, HDBank còn là một ngân hàng nhỏ bé. Một trong những chiến lược được cổ đông biểu quyết thông qua là phát triển thông qua hoạt động M&A. Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, HDBank đã thực hiện chiến lược đó thành công, đem lại sự phát triển cho ngân hàng.

Một số thương vụ M&A điển hình của HDBank là sáp nhập ngân hàng Đại Á (Dai A Bank), mua lại một công ty tài chính tiêu dùng, nay là HD Saison. Gần đây nhất, tháng 1/2025, HDBank tiếp nhận chuyển giao ngân hàng Đông Á (Dong A Bank, nay là Vikki Bank).

“Các tổ chức được tiếp nhận tại thời điểm M&A đều trong tình huống rất khó khăn, khi về với HDBank đều phát triển và hồi sinh. Tất cả cán bộ nhân viên (CBNV) làm việc tại các tổ chức này đều giữ được công ăn việc làm và đạt bước phát triển mới”, bà Thảo cho hay.

TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank chia sẻ với các cổ đông. Ảnh chụp màn hình.

Phó Chủ tịch HDBank dẫn chứng một nhân sự của Dai A Bank sau sáp nhập đã trở thành Giám đốc vùng của HDBank, đưa địa bàn phụ trách thành khu vực phát triển nhanh nhất Đông Nam Bộ và được thưởng tới 14 tháng lương. Hiện người này đã là Giám đốc ngân hàng bán lẻ của HDBank.

HD Saison cũng thuộc nhóm dẫn đầu trong hoạt động tài chính tiêu dùng. Toàn bộ nhân sự khoảng 500-700 người vẫn được giữ nguyên, nay tăng lên 8.000 nhân sự, đồng thời đang chuẩn bị chuyển đổi từ mô hình công ty TNHH sang công ty cổ phần.

Về Dong A Bank (nay là Vikki Bank), bà Thảo chia sẻ: “Dong A Bank được tiếp nhận sản phẩm ngân hàng số mà trước đó HDBank đã xây dựng, mang lại cơ hội việc làm cho 4.000 CBNV. Không chỉ giữ được việc làm và tiếp tục làm nghề ngân hàng, thu nhập của nhân viên Vikki Bank còn tăng hơn 70% ngay trong năm 2025, năm đầu tiên chuyển giao về HDBank”.

Với việc tham gia tái cấu trúc Dong A Bank, HDBank tiếp tục được NHNN cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 35% trong năm 2026. Cổ đông đặt câu hỏi về năng lực của ngân hàng trong việc tận dụng lợi thế này.

Tổng Giám đốc HDBank Nguyễn Hữu Đặng khẳng định các chỉ số của ngân hàng đều đáp ứng yêu cầu. “Nguồn vốn huy động đang tăng trưởng tốt và chúng ta luôn có thanh khoản dồi dào để tham gia thị trường liên ngân hàng. Trong quý I, dù thanh khoản thị trường căng thẳng, ngân hàng vẫn đảm bảo dư nguồn vốn”, ông Nguyễn Hữu Đặng nói.

HĐQT HDBank trình đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ của ngân hàng từ 50.052 tỷ đồng lên 59.944 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30%, phát hành cổ phiếu riêng lẻ dành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo phương án chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi với giá 43.061 đồng/cổ phiếu.

Tại đại hội, đại diện cổ đông Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đề nghị ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt. Bà Thảo cho biết, là cổ đông sáng lập, bà cũng mong muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt, nhưng trong giai đoạn phát triển này ngân hàng cần tiếp tục củng cố nguồn vốn.

“Khi giữ khoản đầu tư bằng cổ phiếu, 10 năm qua các cổ đông luôn nhận được kết quả tích cực với mức tăng trưởng tính bằng lần. Chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ”, bà Thảo nói, đồng thời cam kết duy trì “truyền thống” trả cổ tức hằng năm.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT HDBank, bổ sung, việc chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu phụ thuộc vào định hướng chiến lược của ngân hàng.

“Nếu cổ đông tiếp tục tin tưởng, tôi đánh giá cao sự thấu hiểu và hỗ trợ đối với việc ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt. Đây là lựa chọn tốt nhất cho ngân hàng, mong mọi người hiểu”, ông Kim Byoungho nói.