Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà nội trao vàng cho đàn cháu thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng mới đây.

Theo đó, bà nội chuẩn bị sẵn từng túi quà nhỏ, bên trong chứa vàng để tặng cho đàn cháu. Các cháu xếp thành hàng dài với sự hân hoan, phấn khởi nhận món quà quý giá từ bà. Khoảnh khắc ấm áp thu hút hơn 200 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim” chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Video ghi lại khoảnh khắc đàn cháu nội xếp hàng nhận quà từ bà. Nguồn: NVCC

Người dùng mạng để lại một số bình luận cảm động như: “Món quà chính là kỷ vật quý giá bà để lại cho các cháu. Có lẽ, chẳng ai nỡ bán đi”; “Ông nội tôi có 5 đứa cháu. Trước khi mất, ông để lại cho mỗi cháu 2 chỉ vàng, dặn dò khi nào các cháu dựng vợ gả chồng thì tặng cho các cháu”…

Theo tìm hiểu, Ngô Quốc Tuấn (SN 1996, quê ở xã Quang Minh, Hà Nội) là người quay và đăng tải đoạn video nổi tiếng.

Quốc Tuấn chia sẻ với PV VietNamNet, người bà trong video là cụ Lê Thị Chiên (SN 1958) – bà nội của vợ anh. Màn trao quà diễn ra vào ngày 17/3/2026 trong dịp gia đình sum họp nhưng mới đây, anh mới chia sẻ trên trang cá nhân để lưu giữ làm kỷ niệm.

“Ông nội vợ tôi qua đời cách đây không lâu, còn bà nội của vợ vừa trải qua một ca phẫu thuật. Bà lo ngại về sức khỏe của mình nên quyết định trao phần quà đã chuẩn bị từ lâu cho các cháu nội”, Tuấn kể.

Khoảnh khắc các cháu vui mừng nhận quà từ bà. Ảnh cắt từ clip

Bà Chiên có 9 cháu nội. Tháng 3/2026, bà gọi đàn cháu về ăn bữa cơm gia đình, trong đó người cháu ở xa nhất cách nhà 40km.

“Sau bữa cơm, bà nói với các cháu ‘bà không biết còn sống được bao lâu. Ở đây có 9 chỉ vàng, bà tặng cho 9 cháu, mỗi cháu 1 chỉ. Các con thì thôi vì mẹ đã cho nhiều rồi’.

Nghe bà nói vậy, các cháu bất ngờ, vui và thấy bồi hồi”, Tuấn chia sẻ.

Hiện tại, bà nội của vợ anh đang trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe trong sự chăm sóc tận tình, chu đáo của con cháu. Món quà quý giá được vợ chồng anh Tuấn giữ gìn cẩn thận bởi đó là kỷ niệm đẹp về người bà hiền hậu, yêu thương con cháu bằng cả tấm lòng.