Đoạn video 40 giây ghi lại cảnh đàn con ở tuổi trung niên xếp hàng nhận quà của mẹ già 90 tuổi thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội TikTok.

Video cụ bà 90 tuổi trao vàng cho con dâu, con gái. Nguồn: Huyền Leggy

Trong video, 9 người con gồm cả con dâu, con gái xếp thành hàng dài chờ nhận quà của mẹ. Cụ bà tóc bạc phơ, mặc áo dài chỉnh tề, tay cầm hộp nhẫn vàng, lần lượt trao tặng từng chiếc nhẫn cho các con.

Đáp lại tình cảm ấy, mỗi người con đều dành cho mẹ cái ôm và lời cảm ơn chân thành. Gương mặt mỗi người hiện rõ niềm vui sướng.

Đoạn video được đăng tải kèm theo dòng chia sẻ: “Mừng sinh nhật mẹ tuổi 90. Món quà bất ngờ mẹ dành cho 4 người con gái và 5 nàng dâu. Mẹ không có nhiều, mẹ cho mỗi con 1 chỉ vàng”. Khung cảnh ấm áp của đại gia đình khiến người xem xúc động.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm xúc: “Điều tôi để ý nhất là cụ bà không tặng nhẫn vàng cho con trai mà tặng cho các con dâu. Cụ thật thấu đáo”; “Tuổi này còn mẹ đã là mừng, lại còn được mẹ tặng quà như vậy, thật quý giá”; “Năm bà nội mình mừng thọ 80 tuổi, bà cũng chia cho 5 người con mỗi người 2 chỉ vàng. Bà mình mất năm 97 tuổi, nhìn cảnh này lại nhớ bà”...

Cụ Thuận bên các con dâu, con gái

Theo tìm hiểu, người đăng tải đoạn video nổi tiếng là Nguyễn Thị Huyền (SN 1996, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình) - cháu dâu của cụ Thuận (90 tuổi, cụ bà trong video).

Huyền chia sẻ với PV VietNamNet, ngày 1/3 vừa qua là ngày giỗ ông nội cô, đại gia đình quây quần làm cơm cúng giỗ. Năm nay, bà nội của cô cũng được tuổi 90. Do bà không muốn tổ chức lễ mừng thọ nên gia đình quyết định làm tiệc sinh nhật nho nhỏ cho bà cùng ngày giỗ ông.

Hôm đó, cụ Thuận mặc áo dài chỉnh tề, con cháu cũng mặc trang phục lịch sự để chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, cụ Thuận bất ngờ thông báo, có món quà đặc biệt dành tặng 4 người con gái và 5 người con dâu.

“Vì không biết trước nên nhà tôi ai cũng bất ngờ về việc này.

Bà ngồi trên ghế, các con gái, con dâu xếp hàng nhận quà tặng của mẹ, mỗi người 1 chỉ vàng. Lúc đầu, mọi người vui vẻ, cười tươi nhưng sau đó ai cũng ngấn nước mắt vì xúc động”, Huyền chia sẻ.

Cụ Thuận bên đại gia đình

Được chứng kiến cảnh tượng ấm áp đó, Huyền rất xúc động. Cô thấy được tấm lòng cao cả, bao dung, yêu thương con cháu của bà nội và sự trân trọng của các con, cháu dành cho bà.

Huyền đã có nhiều năm làm dâu nhà cụ Thuận. Điều cô trân trọng nhất là sự đoàn kết, gắn bó trong gia đình. Vợ chồng cụ Thuận vất vả sớm hôm nuôi 9 người con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho các con. Và giờ đây, ở tuổi 90, cụ vẫn là trụ cột về tinh thần cho con cháu.

“Bà nội tôi sống tình cảm, yêu các con, các cháu. Trong tủ của bà lúc nào cũng có gói bánh, gói kẹo để cháu chắt qua chơi là bà lại cho. Cách cư xử dịu dàng của bà với các thành viên trong gia đình khiến tôi học hỏi được nhiều điều”, Huyền chia sẻ.

Ảnh: NVCC