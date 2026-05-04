Sống kỷ luật, lạc quan

Cụ Vũ Thị Nhì (89 tuổi, quê Ninh Bình) sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái). Chồng cụ đã qua đời cách đây hơn 10 năm.

Video ghi lại khoảnh khắc đời thường của cụ Nhì thu hút 4,6 triệu lượt xem trên TikTok

Hiện cụ Nhì sống một mình trong căn nhà nhỏ ở xã Phong Doanh. Con trai cả sống ngay cạnh, trông nom và chăm sóc mẹ chu toàn. Những người con khác, người thì sống quây quần gần cụ, người thì lập nghiệp ở Hà Nội.

Ở tuổi U90, cụ Nhì khiến đàn con ngưỡng mộ vì lối sống kỷ luật. Hàng ngày, cụ dậy từ 6h, tập thể dục khoảng 30 phút để duy trì sức khỏe dẻo dai. Sau đó, cụ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi ra mảnh vườn ngay sát nhà để xới đất trồng rau, chăm sóc cây trái.

Buổi trưa, cụ tự nấu ăn. Buổi chiều, cụ lại dành 2-3 tiếng để làm vườn và buổi tối thì ăn uống, nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu.

“Trong chuyện ăn uống, mẹ tôi rất kỹ lưỡng. Mẹ không bao giờ ăn hoa quả trái mùa, thịt cá mẹ cũng chỉ ăn đồ rõ nguồn gốc. Rau thì mẹ tự hái trong vườn rồi nấu theo ý mình.

Có một thói quen mẹ tôi duy trì suốt 40 năm qua, đó là uống bột nghệ cùng mật ong vào mỗi buổi sáng. Nghệ do mẹ tôi tự trồng, làm sạch và xay nhỏ. Mẹ tin rằng, cách này có thể làm sạch đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn”, bà Tô Thị Sáu (48 tuổi, con gái út của cụ Nhì) cho biết.

Cụ Nhì bên các con

Cụ Nhì sống vui vẻ, lạc quan, tính cách có phần hài hước, luôn tạo tiếng cười cho con cháu. Đặc biệt, cụ rất độc lập, tự túc trong mọi sinh hoạt cá nhân, tự quan tâm đến sức khỏe của mình, không phiền đến con cháu.

Mỗi năm, cụ đều chủ động bảo con cháu dẫn mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cụ quan niệm, khi mình khỏe mạnh thì con cháu mới bớt phần vất vả.

“Mẹ tôi gần 90 tuổi rồi nhưng con cháu chưa phải bận lòng vì mẹ. Mẹ sống độc lập, không dựa dẫm vào con cái, chỉ cần là việc mẹ làm được, mẹ vẫn luôn tự làm.

Ở tuổi gần 90, cụ Nhì khỏe mạnh, minh mẫn

Hơn nữa, mẹ tôi sống rất thoáng. Với con trai, gái, dâu, rể, mẹ không bao giờ áp đặt, yêu cầu phải thế này, thế kia. Mẹ để cho các con sống tự do, thoải mái nhất có thể”, bà Sáu chia sẻ.

“Cây cổ thụ” của gia đình

Trước đây, chồng cụ Nhì buôn bán tự do từ Nam ra Bắc, thường xuyên vắng nhà. Một mình cụ Nhì vừa cấy lúa, làm nghề xay xát gạo, vừa quán xuyến nhà cửa và chăm sóc 6 người con.

Thời trẻ, cụ Nhì có vóc dáng nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Nhờ có sức khỏe dẻo dai, cụ đảm đương khối lượng lớn công việc, mỗi ngày đều dậy từ lúc trời chưa sáng và đi ngủ lúc đã khuya.

Cụ Nhì bên con cháu vào mỗi dịp sinh nhật

Thương mẹ vất vả, anh em bà Sáu bảo ban nhau phải chăm chỉ, ngoan ngoãn. Những người con lớn đỡ đần mẹ việc đồng áng, những người con nhỏ thì bồng bế nhau. Người mẹ tần tảo, lam lũ, luôn dành cho con tình yêu thương vô bờ chính là sợi dây kết nối tình cảm cho 6 người con.

“Có lẽ, chính sự ngưỡng mộ và tình thương dành cho mẹ đã khiến anh em tôi xích lại gần nhau, sống đoàn kết, chiều chuộng nhau hết mực.

Tôi luôn tự hào về gia đình mình”, bà Sáu nói.

Trong việc răn dạy con cái, cụ Nhì rất nghiêm khắc. Cụ luôn dạy các con phải tự lập, không được ỷ lại, dựa dẫm vào ai. Bởi vậy, 6 người con của cụ đều trưởng thành, có công việc ổn định và tổ ấm hạnh phúc.

Cụ Nhì đi xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/2025)

“Anh em tôi từ con trai, con gái đến con dâu, con rể đều thương mẹ lắm. Các anh chiều mẹ, có món gì ngon cũng bưng sang cho mẹ một bát. Chị dâu cả thường mua quần áo cho mẹ, các chị dâu thứ thì mua sữa, mua yến cho mẹ bồi dưỡng. Tôi và chị gái cũng thường biếu mẹ đồng quà tấm bánh.

Ở độ tuổi này, có lẽ mẹ chẳng cần gì hơn là tấm lòng thơm thảo của các con”, bà Sáu tâm sự.

Đại gia đình cụ Nhì có tất cả 52 thành viên. Vào những dịp giỗ chạp, lễ Tết hằng năm, con cháu đều tụ họp tại nhà cụ, làm hơn 10 mâm cơm quây quần bên nhau.

Trong số đó, ngày sinh nhật cụ Nhì luôn là dịp đặc biệt hơn cả với con cháu.

Cụ Nhì là sợi dây kết nối của gia đình

“Ngày sinh nhật mẹ không cố định. Chỉ cần là dịp con cháu có thể sum vầy, chúng tôi sẽ chuẩn bị một chiếc bánh kem để mẹ thổi nến. Không khí gia đình hôm ấy rất rộn ràng, mẹ tôi cũng vui vẻ”, bà Sáu nói.

Với bà Sáu, người mẹ U90 giống như cây cổ thụ, tỏa bóng râm cho đàn con cháu. Niềm hạnh phúc hiếm có này, anh chị em bà Sáu mong được tận hưởng thật lâu...

Ảnh và video: Gia đình cung cấp