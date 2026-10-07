Đánh dấu sự cộng hưởng giữa CapitaLand Development, Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate, dự án Maison Privée gây chú ý nhờ mật độ xây dựng chỉ 14%, sở hữu 68 tiện ích đặc tuyển, hướng tới Tiền chứng nhận WELL.

Bản sắc Hà Nội và triết lý kiến trúc tiếp nối

Một tác phẩm nghệ thuật đắt giá sở hữu giá trị vượt thời gian nhờ tính độc bản và câu chuyện lịch sử. Bất động sản cao cấp cũng vậy. Tại Hà Nội, giá trị của một không gian sống không chỉ nằm ở quy mô hay vật liệu xa hoa, mà còn được bồi đắp bởi những lớp trầm tích văn hóa và phong vị thanh lịch của vùng đất ngàn năm di sản.

Ký ức Hà Nội hiện hữu qua những biểu tượng như 36 phố phường, mái ngói rêu phong, Hoàng thành Thăng Long hay cầu Long Biên; nhưng còn nằm trong những giá trị vô hình của đời sống - cái lạnh chớm đông, hương hoa sữa mùa thu, nếp sống tinh tế từng đi vào trang văn Thạch Lam. Sự hòa quyện giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống bình dị đã tạo nên một bản sắc Hà Thành độc bản, không thể sao chép.

Những biểu tượng di sản của Hà Nội trong nhịp phát triển đô thị hiện đại

Đứng trước làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ, thách thức của kiến trúc hiện đại không đơn thuần là mở rộng không gian hay nâng tầm tiện nghi xa xỉ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao giữ trọn phần "hồn" di sản để viết tiếp trong một diện mạo đương đại. Khi được đặt trong mối tương quan hài hòa với lịch sử, thiên nhiên và con người, công trình kiến trúc sẽ vượt thoát khỏi những khối bê tông vô giác để trở thành một tác phẩm nghệ thuật sống - nơi cư dân trải nghiệm và hòa mình vào câu chuyện của Hà Nội hôm nay.

Đúng như kiến trúc sư Kenzo Tange từng nhận định: "Một đô thị hiện đại không thể tách rời khỏi lịch sử, mà phải là sự tiếp nối và tái sinh từ chính những lớp ký ức".

Maison Privée -biểu tượng độc bản của CapitaLand giữa lòng Ciputra

Đó cũng chính là triết lý CapitaLand Development theo đuổi trong hành trình định hình những chuẩn mực sống mới tại Việt Nam. Hơn 30 năm “Tô điểm cuộc sống, nâng tầm cộng đồng”, tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore đã khẳng định vị thế qua những công trình biểu tượng, với dấu ấn từ quy mô toàn cầu, am tường văn hóa bản địa, chất lượng vượt trội và tư duy phát triển bền vững.

Trên nền tảng ấy, dự án Maison Privée là sự cộng hưởng tinh hoa giữa CapitaLand Development cùng hai “bậc thầy” kiến tạo đến từ Nhật Bản - Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate. Sự hợp tác quốc tế này hội tụ tư duy quy hoạch dài hạn, kiến trúc tinh tế và hệ tiện ích khép kín, kiến tạo nên một không gian sống mang tính nghệ thuật và đẳng cấp dành cho những người được chọn.

Maison Privée - Tuyệt tác nghệ thuật giữa lòng Hà Nội phát triển bởi bộ ba thương hiệu quốc tế CapitaLand Development, Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate. Ảnh phối cảnh

Tọa lạc tại tâm điểm Khu đô thị quốc tế Ciputra, Maison Privée thừa hưởng trọn vẹn giá trị từ một cộng đồng cư dân chuẩn mực đã hình thành - nơi tụ hội của giới doanh nhân, tầng lớp trí thức và các chuyên gia quốc tế. Nằm trên trục kết nối chiến lược giữa vùng cảnh quan Hồ Tây và Sông Hồng, dự án mở ra khoảng không xanh khoáng đạt giữa lòng đô thị, đồng thời sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt tới các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 2, Vành đai 3, các tuyến metro trọng điểm, sân bay hay khu vực Hoàn Kiếm,...

Bên cạnh lợi thế vị trí, Maison Privée chú trọng cá nhân hóa trải nghiệm sống với chuỗi 68 tiện ích tinh chọn. Sự kết hợp giữa các chuẩn mực thiết kế quốc tế và không gian riêng tư giúp dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn của riêng giới thượng lưu Hà Thành.

Nghệ thuật may đo sự riêng tư và chuẩn sống Wellness

Nếu kiến trúc tạo nên hình hài trực quan, thì không gian chăm sóc sức khỏe (wellness) chính là chiều sâu làm nên tinh thần của dự án. Tọa lạc trong tổng thể quy hoạch cây xanh và mặt nước rộng 100ha của Ciputra, Maison Privée thừa hưởng môi trường sống thoáng đãng với mật độ xây dựng chỉ 14% - thuộc nhóm thấp nhất nội đô. Cảnh quan thiên nhiên nơi đây đóng vai trò như một "màng lọc tự nhiên", vừa bảo đảm sự riêng tư biệt lập cho gia chủ, vừa làm nền tảng cho triết lý thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Sở hữu tầm view toàn cảnh về không gian xanh mát của đại đô thị Ciputra, Maison Privée mang lại khoảng trời riêng tĩnh lặng cho gia chủ. Ảnh phối cảnh

Là một trong những không gian sống đầu tiên tại Việt Nam hướng tới Tiền chứng nhận WELL, Maison Privée tích hợp các tiêu chuẩn sức khỏe vào sâu trong hạ tầng, từ chất lượng không khí, ánh sáng tự nhiên đến hệ thống lọc nước tinh khiết, cùng 68 tiện ích đặc tuyển.

Nổi bật là Wellness Suite với các liệu trình thư giãn, phục hồi chuyên sâu và The Crest 35 với bể bơi vô cực, mở ra khoảng lặng bình yên giữa tầng không.

Vượt trên định nghĩa về một nơi an cư xa xỉ, Maison Privée kiến tạo phong cách sống riêng tư, biệt lập, nơi tinh hoa thanh lịch của Hà Nội giao hòa cùng chuẩn sống wellness hiện đại - tôn vinh sức khỏe và sự an yên qua thời gian.

(Nguồn: CapitaLand Development)