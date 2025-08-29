Trả lời phỏng vấn báo giới sau khi bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm, bà Paetongtarn Shinawatra khẳng định bản thân đã cố gắng bảo vệ lợi ích của đất nước chứ không phải vì lợi ích cá nhân.

Bà Paetongtarn Shinawatra (áo đen) giữa vòng tay những người ủng hộ chiều 29/8. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời bà Paetongtarn phát biểu: “Ý định của tôi là vì lợi ích đất nước chứ không phải vì cá nhân. Đó là vì mạng sống của người dân, trong đó bao gồm cả dân thường và những người lính. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cần cùng nhau chung tay góp phần vào sự ổn định đất nước”.

Trong phán quyết do Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra chiều 29/8, mặc dù bà Paetongtarn “không tỏ ra thiếu trung thực và đã thể hiện sự chính trực cần thiết, nhưng vẫn vi phạm các quy tắc đạo đức, liên quan tới cuộc điện đàm hồi tháng 6 với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen”. Do vậy, đã có 6/9 thành viên Tòa án Hiến pháp bỏ phiếu ủng hộ quyết định bãi nhiệm bà Paetongtarn ngay lập tức.

Dự kiến, Phó Thủ tướng thứ nhất Phumtham Wechayachai và nội các hiện tại sẽ tạm điều hành chính phủ cho đến khi Hạ viện Thái Lan bầu ra thủ tướng mới.