Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: EFE/EPA

Theo BBC, quyết định này mở đường cho Quốc hội Thái Lan bầu ra một thủ tướng mới. Đây có thể là một quá trình kéo dài, với việc đảng Pheu Thai cầm quyền của bà Paetongtarn mất đi quyền thương lượng và phải đối mặt với thách thức củng cố liên minh mong manh với đa số sít sao.

Với việc bà Paetongtarn bị bãi nhiệm, Phó Thủ tướng thứ nhất Phumtham Wechayachai sẽ giữ chức quyền Thủ tướng.

Thủ tướng trẻ nhất Thái Lan Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ vào tháng trước sau khi một đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ, trong đó họ thảo luận về một tranh chấp biên giới đang âm ỉ giữa hai nước.

Những người chỉ trích cáo buộc bà Paetongtarn không bảo vệ được lợi ích của Thái Lan trong cuộc điện đàm khi nữ lãnh đạo chính phủ 39 tuổi gọi ông Hun Sen là "chú" và nói nếu ông muốn bất cứ điều gì, bà sẽ "quan tâm đến việc đó". Bà cũng đưa ra những nhận xét chỉ trích một chỉ huy quân sự cấp cao của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã xin lỗi về những bình luận của mình, mô tả chúng là một chiến thuật đàm phán. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện bị rò rỉ đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị lớn cho chính phủ Thái Lan, chỉ một năm sau khi bà Paetongtarn nhậm chức.

Trong phán quyết, Tòa án Hiến pháp cho biết, mặc dù bà Paetongtarn không tỏ ra thiếu trung thực và đã thể hiện sự chính trực cần thiết, nhưng vẫn vi phạm các quy tắc đạo đức, liên quan tới cuộc điện đàm với ông Hun Sen.

Hồi tháng 6, một đối tác trong liên minh cầm quyền đã rút khỏi chính phủ, khiến đảng của bà Paetongtarn chỉ còn chiếm đa số mong manh. Vào thời điểm đó, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Bangkok để yêu cầu bà từ chức.

Khủng hoảng bắt nguồn từ một bản kiến ​​nghị do một nhóm thượng nghị sĩ đệ trình vào tháng 6, kêu gọi cách chức bà Paetongtarn, cáo buộc nhà lãnh đạo này thiếu liêm chính và vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức. Lời kêu gọi này không chỉ đẩy chính phủ của bà Paetongtarn rơi vào hỗn loạn mà còn làm quan hệ Thái Lan - Campuchia xấu đi đáng kể. Vài tuần sau khi đoạn ghi âm bị rò rỉ, tranh chấp biên giới đã bùng phát thành một cuộc xung đột kéo dài 5 ngày, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di tản tránh giao tranh.

Quyết định của Tòa án Hiến pháp Thái Lan đánh dấu việc bà Paetongtarn là thành viên thứ 4 trong gia đình bị cắt ngắn nhiệm kỳ do đảo chính quân sự hoặc phán quyết của tòa án.

Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Tới năm 2008, anh rể của ông Thaksin là Somchai Wongsawat, người từng giữ chức Thủ tướng Thái Lan trong một thời gian ngắn cũng bị buộc phải từ bỏ quyền lực theo phán quyết của tòa án. Năm 2014, em gái của ông Thaksin là bà Yingluck cũng bị phế truất theo một phán quyết của tòa án, tiếp sau là một cuộc đảo chính quân sự.