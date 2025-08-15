Theo tờ The Nation, cựu Thủ tướng Thaksin ngày 14/8 đã đưa ra 4 lý do cho việc bà Paetongtarn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Chính phủ Thái Lan trong thời gian tới.

Hiện tại, bà Paetongtarn đang phải đối mặt với vụ kiện tại Tòa án Hiến Pháp Thái Lan liên quan đến cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Bên cạnh đó là những thách thức từ tình hình biên giới và một cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm đạo đức do Văn phòng Ủy ban chống tham nhũng tiến hành.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: The Nation

Dù có rất nhiều khó khăn, nhưng ông Thaksin tin con gái vẫn có thể "xoay chuyển tình thế". Ông đã đưa ra những lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình.

Lý do đầu tiên: Không có sai phạm về mặt pháp lý

Theo ông Thaksin, bà Paetongtarn không vi phạm bất kỳ quy định nào trong Hiến pháp Thái Lan. Những cáo buộc xung quanh vụ rò rỉ điện đàm bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện không chính thức, bị cắt xén khỏi ngữ cảnh và bị sử dụng để làm mất uy tín của bà.

"Paetongtarn sẽ tiếp tục đấu tranh cho vụ kiện và không có lý do gì để từ chức", ông Thaksin nhấn mạnh.

Lý do thứ hai: Chính phủ của bà Paetongtarn không phải bên khơi mào xung đột biên giới

Ông Thaksin cho rằng, người dân Thái Lan cần thời gian để nhìn nhận lại vấn đề căng thẳng biên giới với Campuchia và sẽ hiểu chính phủ của bà Paetongtarn đã cố gắng hết sức để tránh giao tranh không cần thiết.

"Nếu Paetongtarn bị cách chức vì vấn đề này, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta thừa nhận Campuchia là bên có lý. Điều này không thể chấp nhận được", ông Thaksin nói.

Lý do thứ ba: Nỗ lực tại Tòa án Hiến Pháp

Cựu Thủ tướng Thái Lan khẳng định, đội ngũ pháp lý của con gái đang có những bước đi phù hợp để giải quyết vụ kiện ở Tòa án Hiến Pháp. "Họ đang chờ đợi thời điểm thích hợp để gửi 'tín hiệu đặc biệt' đến tòa án", ông Thaksin tiết lộ.

Lý do thứ tư: Sự tin tưởng với đảng Pheu Thai

Bất chấp những căng thẳng chính trị, ông Thaksin quả quyết đảng Pheu Thai vẫn là lựa chọn tốt nhất của cả phe bảo thủ lẫn quân đội.

"Đảng xanh có những vấn đề của họ, bao gồm cả vụ việc Khao Kradong và cáo buộc can thiệp bầu cử Thượng viện", ông Thaksin nhận xét.