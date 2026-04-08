Loạt ảnh và video quay cận cảnh nhan sắc của mẹ chú rể trong đám cưới ở Hà Nội nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng những ngày qua.

Trong đó, video ghi lại khoảnh khắc bà sui cười rạng rỡ trong hôn lễ của các con thu hút 2,3 triệu lượt xem và 84 nghìn lượt “thả tim”.

Khoảnh khắc mẹ chú rể rạng rỡ trong đám cưới của con trai. Nguồn video: Hường Phiêu

Ở độ tuổi U50, mẹ chú rể sở hữu ngoại hình trẻ trung, vẻ đẹp quý phái. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của "bà sui".

Theo tìm hiểu, "bà sui" trong đoạn video “viral” là Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, Hà Nội) – mẹ của chú rể Tuấn Huy (SN 2003). Hôn lễ của chú rể Tuấn Huy được tổ chức vào ngày 30/3 vừa qua.

Bà Hằng cho biết rất bất ngờ khi hôn lễ của con trai thu hút sự quan tâm của nhiều người.

“Thực ra, tôi không quá trẻ và đẹp như mọi người khen ngợi. May mắn gặp được thợ trang điểm phù hợp nên gương mặt tôi trông hài hòa hơn thôi”, mẹ chú rể khiêm tốn nói.

Nhan sắc quý phái của mẹ chú rể

Bà Hằng làm trong lĩnh vực kinh doanh. Công việc bận rộn lại phải chăm sóc con cái, thu vén gia đình, bà cho biết, không có nhiều thời gian tập luyện hay đến thẩm mỹ viện làm đẹp.

Mỗi ngày, bà tự chăm sóc làn da với những bước cơ bản. Ngoài ra, bà còn duy trì chế độ ăn phù hợp để giữ được vóc dáng gọn gàng.

“Nước da của tôi trắng và khỏe nên không quá vất vả trong việc chăm sóc. Một số người còn nhầm tôi là phụ nữ Tây hoặc cho rằng tôi đi tắm trắng vì thấy tôi trắng quá.

Tuy nhiên, thực tế là tôi không có thời gian đi spa làm đẹp, cũng không dùng loại thực phẩm chức năng gì”, người mẹ U50 cho hay.

Bà Hằng sinh được 3 người con: 1 trai, 2 gái. Chú rể Tuấn Huy là con trai cả. Lần đầu lo chuyện cưới hỏi cho con, bà Hằng không tránh khỏi lo lắng và áp lực.

Một số khoảnh khắc ấn tượng của bà Hằng trong hôn lễ của con trai

Điều khiến bà lo nhất là làm sao tổ chức cho con một hôn lễ đáng nhớ, tiếp đón khách mời chu đáo để không ai cảm thấy lạc lõng khi đến chung vui với gia đình.

Mọi thứ trong hôn lễ từ kịch bản chương trình đến thực đơn cỗ cưới... đều do vợ chồng bà Hằng lên ý tưởng và thực hiện. Sau tất cả, bà hạnh phúc khi tổ chức được cho con một hôn lễ ấm cúng và trọn vẹn.

“Con trai, con dâu tôi gắn bó với nhau từ thuở học trò. Các con sinh em bé, làm lễ ăn hỏi rồi chờ đến ngày đẹp mới tổ chức hôn lễ.

Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi em bé được bế lên sân khấu đưa nhẫn cho bố mẹ, để bố mẹ trao cho nhau trước sự chứng kiến của toàn thể hôn trường”, bà Hằng chia sẻ.

Là người phụ nữ của gia đình, bà luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của các con. Bà hiểu, các con xây dựng gia đình ở độ tuổi còn trẻ, sẽ khó tránh khỏi mâu thuẫn bởi những lý do vụn vặt.

Bà Hằng coi con cái là sự nghiệp lớn nhất cuộc đời

Vì thế, bà luôn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu các con, giúp các con tháo gỡ khúc mắc. Bà quan niệm, khó khăn nào cũng có cách giải quyết, chỉ cần vợ chồng đồng lòng, tôn trọng nhau.

“Tôi luôn dặn dò con trai, con dâu rằng ‘đây là lựa chọn của các con, vì vậy hãy cố gắng sống thật tốt với lựa chọn của mình’.

Tôi cũng hứa với gia đình thông gia, sẽ coi con dâu như con gái, yêu thương con hết mực”, bà Hằng chia sẻ.

Với hai cô con gái, bà Hằng cũng dạy dỗ cẩn thận. Bà mong con trở thành người tử tế, biết yêu thương và điều bà hướng đến cho các con là “vẻ đẹp tri thức” cùng các kỹ năng sống đủ để tự tin bước vào cuộc đời.

