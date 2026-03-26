Chuyện tình 15 năm

Loạt video ghi lại hình ảnh hạnh phúc trong đám cưới “không chú rể” ở TPHCM thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua. Trong đó, khoảnh khắc hai nhân vật chính nhận lời chúc phúc từ cha mẹ trong lễ gia tiên hút hơn 1 triệu lượt xem cùng 128 nghìn lượt “thả tim”.

Khoảnh khắc cặp đôi được gia đình chúc phúc trong lễ gia tiên thu hút 1,1 triệu lượt xem trên TikTok

Hôn lễ của hai cô gái được tổ chức trong không gian xinh đẹp, lãng mạn. Đó là cái kết đẹp của mối tình bền bỉ suốt 15 năm.

Khả Ngân (SN 1998) và Kim Duyên (SN 1996, cùng sống và làm việc ở TPHCM) đều thuộc giới LGBT. Duyên từ nhỏ đã nhận ra xu hướng tình cảm của mình khi chỉ có cảm xúc đặc biệt với người đồng giới. Khi trưởng thành, cô mang vẻ đẹp phi giới tính, theo đuổi phong cách cá tính, mạnh mẽ.

Ngân cũng nhận ra bản thân mình từ sớm. Cô không trực tiếp công khai giới tính thật với gia đình mà chỉ nỗ lực trong thầm lặng để tạo nên sự tin tưởng. Trong tình yêu, Ngân kiên định với cảm xúc của mình, không màng đến những lời gièm pha bên ngoài.

Duyên và Ngân quen nhau vào năm 2011 khi còn là học sinh trung học. Duyên là người chủ động kết bạn, trò chuyện với Ngân. Tuy nhiên, vì thời điểm đó Duyên có ngoại hình cá tính, tính cách lại quá mạnh mẽ nên Ngân không có cảm tình.

Cặp đôi cầu hôn trong dịp kỷ niệm 14 năm bên nhau

Theo thời gian, nhờ sự kiên trì của Duyên, Ngân đã nhìn lại cảm xúc của bản thân. Từ sở thích chung, họ dần kết nối với nhau, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau mọi điều trong cuộc sống. Hai cô gái xem nhau như người thân của mình.

“Tình cảm thuở học trò nhẹ nhàng nhưng khắc ghi rất sâu vào ký ức của mỗi người. Tính tôi khép kín, ít nói nên khi thấy tôi chơi vui vẻ, cởi mở với Duyên, mẹ tôi vui lắm.

Ngay từ khi biết chuyện của chúng tôi, mẹ đã không phản đối hay có ý kiến gì”, Ngân chia sẻ.

Gia đình Duyên cũng ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi. Họ luôn biết ơn khi được gia đình thấu hiểu và chấp nhận.

Cha mẹ chia sẻ xúc động trong đám cưới

Tình yêu của hai cô gái ngọt ngào và bền bỉ trong suốt 15 năm. Dù trải qua nhiều thử thách trong quãng thời gian trưởng thành nhưng họ chưa từng buông tay. Cả hai xem nhau là một phần không thể thiếu trong đời, giúp bản thân hoàn thiện mỗi ngày.

Cặp đôi tổ chức đám cưới sau 15 năm bên nhau

Tháng 4/2025, Duyên xin phép gia đình hai bên để được cầu hôn Ngân. Cô còn nhờ gia đình Ngân hỗ trợ để có màn cầu hôn lãng mạn và bất ngờ.

“Một ngày đầy nắng, nhờ có gia đình giúp đỡ, tôi đã cầu hôn cô ấy thành công đúng dịp kỷ niệm 14 năm bên nhau của hai đứa. Tôi hạnh phúc vì cả hai cuối cùng cũng đi đến ngày hạnh phúc”, Ngân xúc động nói.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào tháng 3/2026. Lễ gia tiên được tổ chức tại gia đình hai bên, còn lễ thành hôn được tổ chức trong không gian xinh đẹp và lãng mạn tại một trung tâm tổ chức sự kiện ở TPHCM.

“Chúng tôi tổ chức đám cưới theo đúng phong tục truyền thống với đầy đủ các bước dạm ngõ, ăn hỏi, lễ gia tiên, lễ thành hôn… Chúng tôi muốn ‘nửa kia’ hiểu được, cả hai trân trọng nhau đến thế nào”, Ngân nói.

Cặp đôi được hai bên gia đình chúc phúc

Đám cưới của Khả Ngân và Kim Duyên có sự tham dự đầy đủ của họ hàng, làng xóm cùng bạn bè, đồng nghiệp. Gia đình hai bên tổ chức hơn 40 mâm cỗ, mừng quan khách đến chung vui với con gái mình.

Trong lễ gia tiên, mẹ Ngân xúc động chia sẻ: “Con lớn rồi, đủ tuổi trưởng thành rồi, mẹ gả con. Hôm nay, nhìn thấy con hạnh phúc, thấy con chọn được người bạn đồng hành phù hợp, mẹ rất vui và an tâm”.

Mẹ của Duyên cũng khẳng định, từ lâu đã coi Ngân như con gái ruột. Bà hạnh phúc khi các con đã tìm thấy nhau trong đời, dìu dắt nhau cùng trưởng thành và có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay.

Bố của Duyên cũng không kìm nén được nỗi xúc động: “Bố rất vui khi thấy các con trưởng thành và biết yêu thương, chăm sóc cho nhau”.

Khoảnh khắc hạnh phúc trong hôn lễ của cặp đôi

Ngân cho rằng, suốt thời gian qua, sự trưởng thành và vững vàng của cặp đôi là lời thuyết phục chân thành nhất, khiến gia đình hai bên an tâm ủng hộ họ đến với nhau. Hơn nữa, sự bao dung và tình yêu thương bao la của cha mẹ đã giúp họ có được hôn lễ trọn vẹn này.

“Chúng tôi đã chọn nhau từ thuở học trò thơ dại, chọn nhau trong 15 năm thanh xuân và chọn nhau suốt phần đời còn lại.

Tôi hy vọng, quãng thời gian sau này hai đứa vẫn giữ được tình cảm chân thành như thế”, Ngân nói.

Ảnh: NVCC