“Người bạn đồng hành” trên mọi nẻo đường

Với anh Lê Văn Trương ở Đắk Lắk, chiếc Isuzu D-MAX mua từ năm 2010 đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Suốt 15 năm, chiếc bán tải lăn bánh qua những cung đường đất đỏ bụi mù mùa nắng, lầy lội mùa mưa, rồi tiếp tục đồng hành trong những chuyến chở cà phê rang xay đi khắp Tây Nguyên.

“Sau 15 năm sử dụng, chiếc xe vẫn bền bỉ vận hành, chưa từng khiến gia đình tôi lỡ một chuyến hàng. Mỗi lần nhìn lại D-MAX là nhớ về cả hành trình lao động, mồ hôi và niềm vui của gia đình”, anh Trương chia sẻ.

Cách đó hàng trăm cây số, tại TP.HCM, anh Lê Tố Ngà bắt đầu kinh doanh tám năm trước, anh cần một chiếc xe tải thật bền và tiết kiệm để hoạt động kinh doanh ổn định. Isuzu đã trở thành lựa chọn gắn bó vì ít hỏng vặt, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí nuôi xe hợp lý. Chiếc xe không chỉ giúp anh Ngà giữ uy tín với đối tác mà còn là “trợ thủ đắc lực” trong từng bước phát triển sự nghiệp.

“Nhìn lại tám năm, tôi thấy may mắn vì đã chọn Isuzu. Thành công hôm nay luôn có dấu ấn của những chuyến xe này”, anh Ngà nói.

Từ những cung đường nắng gió Tây Nguyên đến phố thị tấp nập, những câu chuyện như của anh Trương hay anh Ngà đã trở thành lát cắt quen thuộc trong hành trình 30 năm của Isuzu tại Việt Nam - nơi những chiếc xe không chỉ chuyên chở hàng hóa, mà còn chở theo niềm tin, sự bền bỉ và gắn bó của hàng chục nghìn người Việt trên khắp mọi nẻo đường.

Giải bài toán “nuôi xe ít tốn kém” của các chủ xe

Isuzu Việt Nam không chỉ mang đến những chiếc xe bền bỉ, mà còn dành nhiều tâm huyết để thấu hiểu cách người Việt sử dụng xe. Hãng nhận ra rằng, với nhiều người Việt, chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển. Đó là tài sản tích lũy, là công cụ làm ăn, gắn liền với cuộc sống và kế sinh nhai của cả gia đình. Người Việt chọn xe theo nguyên tắc “ăn chắc mặc bền” - nghĩa là chọn thứ có thể làm việc lâu dài, tiết kiệm, ít hỏng vặt và dễ sửa chữa. Một chiếc xe tốt không cần phô trương, chỉ cần đáng tin.

Chính từ sự thấu hiểu đó, ba thập kỷ qua, Isuzu Việt Nam không chỉ cung cấp một sản phẩm mà mang đến một giải pháp toàn diện để việc "nuôi xe" trở nên ít tốn kém nhất. Cam kết này được thể hiện qua những sáng kiến đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt vòng đời của xe.

Thương hiệu tập trung tìm hiểu kỹ điều kiện vận hành và thói quen sử dụng xe tại Việt Nam qua những năm làm việc trực tiếp với khách hàng trong nhiều lĩnh vực - từ thương mại điện tử, nông nghiệp đến xây dựng,… Chính từ những trải nghiệm thực tế và phản hồi sử dụng hằng ngày, Isuzu Việt Nam không ngừng nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm.

Hãng cũng xây dựng hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ đạt chuẩn toàn cầu trên khắp cả nước, mang đến dịch vụ hậu mãi chất lượng cao cùng nguồn cung phụ tùng chính hãng đáng tin cậy. Điều này giúp khách hàng yên tâm rằng chiếc xe sẽ luôn được chăm sóc đúng cách với chi phí hợp lý.

Đồng thời, hãng xe còn chủ động giúp khách hàng tối ưu chi phí vận hành qua chương trình Huấn luyện lái xe an toàn - tiết kiệm nhiên liệu. Thông qua các khóa chia sẻ này, tài xế được hướng dẫn kỹ thuật lái xe hiệu quả và cách bảo dưỡng xe đúng cách, trực tiếp làm giảm chi phí nhiên liệu và hao mòn không đáng có.

Bằng cách hành động cụ thể từ sản xuất, dịch vụ đến hỗ trợ sử dụng, Isuzu Việt Nam không chỉ mang đến những chiếc xe bền bỉ, mà còn dành nhiều tâm huyết để thấu hiểu cách người Việt sử dụng xe.

30 năm cam kết đồng hành cùng khách hàng Việt

Nhiều chủ xe chia sẻ rằng điều khiến họ gắn bó với Isuzu Việt Nam là cảm giác an tâm sau mỗi chuyến đi - khi xe vẫn bền, vẫn tiết kiệm, vẫn làm việc hiệu quả qua năm tháng.

Đại diện hãng xe chia sẻ: “Nhìn lại hành trình 30 năm, chúng tôi tự hào vì đã xây dựng được niềm tin dựa trên sự bền bỉ và hiệu quả. Cam kết của chúng tôi trong tương lai không chỉ dừng lại ở đó. Isuzu Việt Nam sẽ tiếp tục tiên phong trong các giải pháp vận chuyển chất lượng cao, hỗ trợ xuyên suốt vòng đời xe. Isuzu đảm bảo rằng chúng tôi vẫn sẽ là đối tác tin cậy nhất cho sự phát triển của khách hàng Việt”.

Từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 1995, thương hiệu đã kiên định với mục tiêu mang đến những chiếc xe thương mại chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế. Ba thập kỷ, hơn 130.000 chiếc xe không chỉ chuyên chở hàng hóa, mà còn chở theo niềm tin và sự gắn bó của hàng chục nghìn người Việt trên hành trình mưu sinh và phát triển.

Minh Hoà