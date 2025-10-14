Xe xăng lai điện (hybrid) ngày càng được người Việt quan tâm nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Trong bối cảnh giá xăng tăng và xu hướng “xanh hóa” giao thông lan rộng, nhiều mẫu xe hybrid có lượng bán ra khá lớn, thậm chí nhiều hơn phiên bản thuần xăng.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2025, dòng xe hybrid tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam với tổng doanh số đạt 9.785 chiếc, tăng tới 73,1% so với cùng kỳ năm ngoái (5.652 chiếc).

Trong số các mẫu xe hybrid bán chạy, Toyota vẫn chiếm ưu thế vượt trội khi góp mặt tới 3/5 cái tên nổi bật nhất. Trong đó, Innova Cross HEV tiếp tục là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam 9 tháng đầu năm. Corolla Cross HV và Camry 2.5 HEV là những mẫu xe tiếp tục góp mặt trong danh sách này. Hai cái tên còn lại là CR-V RS e:HEV và Suzuki XL7 Hybrid.

Dưới đây là thống kê chi tiết 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong 9 tháng đầu năm 2025:

1. Toyota Innova Cross HEV: 2.111 chiếc

Trong 9 tháng đầu năm 2025, mẫu xe MPV cỡ trung của Toyota bán ra được 5.415 chiếc, trong đó có tới 2.111 chiếc thuộc phiên bản hybrid Innova Cross HEV, chiếm 40,0%.

Toyota Innova Cross HEV vẫn là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: TMV

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2023 với 2 phiên bản 2.0 V và 2.0 HEV (hybrid), giá bán lần lượt 810 và 990 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Phiên bản Innova Cross 2.0 V trang bị động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205Nm. Trong khi đó, Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm.

1. Toyota Corolla Cross HEV: 1.953 chiếc

Toyota Corolla Cross phiên bản HEV là mẫu hybrid bán rất chạy trong nhiều năm gần đây. Trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có 1.953 chiếc Corolla Cross bản HEV được bán ra thị trường, đóng góp 31,7% doanh số chung của mẫu xe Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross được làm mới với hai phiên bản V và HEV vào tháng 5/2024. Ảnh: TMV

Toyota Corolla Cross được coi là mẫu xe bình dân đầu tiên tại thị trường Việt Nam có sử dụng động cơ hybrid (phiên bản 1.8HV) khi được đưa về nước từ tháng 8/2020.

Đầu tháng 5/2024, Toyota Corolla Cross được làm mới với hai phiên bản V và HEV (bỏ phiên bản G) với giá niêm yết lần lượt là 820 và 905 triệu đồng. Trong đó, phiên bản hybrid Corolla Cross HEV sử dụng động cơ 1.8L kết hợp với 1 mô tơ điện, cho tổng cộng suất 105 mã lực, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

3. Suzuki XL7 Hybrid: 1.845 chiếc

Suzuki XL7 Hybrid là một trong 3 mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam và là mẫu xe "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Nhật Bản. Từ cuối tháng 8/2024, XL7 nâng cấp mới chỉ có phiên bản hybrid, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Suzuki XL7 Hybrid có lượng bán ra đạt 1.845 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Hoàng Hiệp

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Giá niêm yết của XL7 Hybrid là 599 triệu đồng.

4. Honda CR-V RS e:HEV: 1.558 chiếc

Honda Việt Nam bán ra được 1.558 chiếc CR-V phiên bản hybrid RS e:HEV trong 9 tháng đầu năm 2025, chiếm 37,5% tổng doanh số của mẫu xe gầm cao này.

Honda CR-V bản hybrid RS e:HEV có giá cao nhất và được nhập khẩu từ Thái Lan. Ảnh: HVN

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 10/2023 và đây cũng là lần đầu tiên phiên bản hybrid RS e:HEV được "chào sân". Ngoài ra, Honda CR-V có thêm 3 phiên bản khác là G, L và L AWD cùng giá niêm yết từ 1,029-1,259 tỷ đồng.

Ngoài động cơ 1.5L tăng áp giống các phiên bản thuần xăng, ở bản hybrid RS e:HEV của mẫu xe crossover cỡ C này có sự hỗ trợ của 2 động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

5. Toyota Camry 2.5 HEV: 970 chiếc

Có 970 chiếc Camry của 2 phiên bản sử dụng động cơ hybrid được bán ra thị trường Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025, chiếm tới 60,3% tổng lượng xe Camry bán ra.

Toyota Camry 2025 có đến 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng lai điện hybrid. Ảnh: TMV

Toyota Camry 2025 được giới thiệu tới người dùng trong nước vào cuối tháng 10/2024, trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Việt Nam 2024, với 3 phiên bản, gồm 1 bản thuần xăng Camry 2.0 Q (giá 1,22 tỷ đồng); bản hybrid Camry 2.5 HEV MID (giá 1,46 tỷ đồng) và bản cao cấp nhất là Camry 2.5 HEV TOP (giá 1,53 tỷ đồng).

Khối động cơ của 2 phiên bản Toyota Camry 2.5 HEV được kết hợp bởi 1 động cơ xăng 4 xy-lanh 2.5L với mô-tơ điện công suất 100 kW, cho tổng công suất lên tới 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 221 Nm.

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA. Những mẫu xe nằm ngoài VAMA hoặc không công bố doanh số cụ thể sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này.

