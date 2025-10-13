Giá xe mới tại Mỹ hiện tiệm cận mức 50.000 USD, khiến nhiều người tiêu dùng buộc phải tìm đến thị trường xe cũ. Tuy nhiên, không ít người lo ngại khi thấy đồng hồ công-tơ-mét của xe vượt ngưỡng hàng trăm nghìn km. Các chuyên gia cho rằng điều này không hẳn là rủi ro, miễn là người mua biết kiểm tra kỹ và chuẩn bị đúng cách.

Dưới đây là 5 bước được khuyến nghị trước khi mua một chiếc xe đã chạy nhiều km:

1. Kiểm tra độc lập trước khi mua (PPI)

Đừng bỏ qua bước mang xe đến xưởng kiểm tra riêng trước khi ký hợp đồng. Một cuộc kiểm tra tổng thể, trung lập có thể giúp phát hiện lỗi tiềm ẩn như động cơ xuống cấp hay hộp số sắp hỏng — những vấn đề có thể khiến người mua tốn hàng nghìn USD sau này.

Nếu mua xe cũ đã chạy hàng vạn km, người mua cần kiểm tra kỹ lưỡng và thực hiện 5 bước quan trọng trước khi quyết định xuống tiền.

2. Xem kỹ lịch sử bảo dưỡng và đăng ký xe

Yêu cầu người bán cung cấp hồ sơ bảo dưỡng đầy đủ sẽ giúp đánh giá cách xe được chăm sóc trước đó. Đồng thời, nên kiểm tra báo cáo lịch sử đăng ký và tai nạn để tránh mua phải xe từng bị đâm hoặc thủy kích.

3. So sánh và khảo giá kỹ

Đừng vội mua ngay chiếc xe đầu tiên “hợp túi tiền”. Các chuyên gia khuyên nên tìm hiểu nhiều nguồn, so sánh giá, tình trạng xe và thương lượng linh hoạt. Giao dịch vội vàng thường dẫn đến mua nhầm xe lỗi hoặc bị đội giá.

4. Bảo dưỡng ban đầu sau khi mua

Ngay khi hoàn tất mua bán, hãy thay dầu, kiểm tra phanh, lốp và dung dịch làm mát. Việc bảo dưỡng sớm giúp đảm bảo xe vận hành ổn định, đặc biệt với xe đã có tuổi đời cao.

5. Duy trì bảo dưỡng định kỳ

Một chiếc xe đã đi 150.000 km vẫn có thể chạy thêm gấp đôi nếu được chăm sóc đúng cách. Thay dầu đúng hạn, kiểm tra hệ thống điện, lọc gió và nước làm mát định kỳ là yếu tố giúp xe bền bỉ lâu dài.

Giới chuyên gia nhận định: xe chạy nhiều km không đáng sợ bằng xe thiếu chăm sóc. Với sự cẩn trọng và kế hoạch bảo dưỡng hợp lý, người mua hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe đáng tin cậy mà vẫn tiết kiệm đáng kể chi phí so với xe mới.