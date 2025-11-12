Lễ kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương (Đại học Mỹ thuật Việt Nam) sẽ diễn ra ngày 15/11 tại Hà Nội. Đặc biệt, bà Alix Turolla Tardieu (92 tuổi) - cháu nội của Hiệu trưởng Victor Tardier, người sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương, cùng con trai Giacomo Tardieu sẽ từ Ý sang Việt Nam. Tham dự còn có ông Arnaullt Fontani, chắt của nhà điêu khắc Evariste Jonchere, hiệu trưởng thứ hai của trường cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì những thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu và sáng tác. Nhà trường cũng sẽ ra mắt ấn phẩm Dấu ấn 100 năm - Trường Mỹ thuật Đông Dương - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam” và công bố phim tài liệu Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Hành trình 100 năm.

Cùng dịp này, nhà trường tổ chức 3 triển lãm quy mô lớn đánh dấu chặng đường 100 năm hình thành và phát triển:

100+ (từ 31/10-15/11 tại Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) trưng bày các bài chuyên khoa tiêu biểu của sinh viên Khoa Hội họa gồm 3 chuyên ngành: sơn mài, sơn dầu và lụa - khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường hiện nay.

100 năm mỹ thuật Việt Nam hiện đại (từ 14-24/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) giới thiệu 150 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu từ bộ sưu tập của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cùng sự đóng góp của A&V Foundation và gia đình họa sĩ Ngô Mạnh Lân. Triển lãm tái hiện hành trình 100 năm đào tạo mỹ thuật - nơi các thế hệ thầy trò từ Trường Mỹ thuật Đông Dương đến Đại học Mỹ thuật Việt Nam hội tụ, cùng cất lên âm điệu của màu sắc và hình khối trong tinh thần sáng tạo đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm quốc tế Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và bạn bè (từ 14-24/11 tại Art Space, 42 Yết Kiêu) giới thiệu 94 tác phẩm mới nhất của các giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam và các trường nghệ thuật trong mạng lưới GoA9 - nhóm các trường nghệ thuật châu Á. Đây là dịp để công chúng có cái nhìn tổng quan về nghệ thuật đương đại châu Á, đồng thời khẳng định vị thế sáng tạo của Việt Nam trong khu vực.

Trường Mỹ thuật Đông Dương. Ảnh tư liệu

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: "Là ngôi trường nghệ thuật 100 năm tuổi, Đại học Mỹ thuật Việt Nam theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng, đề cao sự sáng tạo cá nhân trong khuôn khổ đào tạo cơ bản nghiêm túc, khoa học. Sự gắn bó giữa thầy và trò - phong cách Yết Kiêu chính là linh hồn của nhà trường. Ba giá trị cốt lõi Bản sắc - Sáng tạo - Nhân văn là nền tảng để Đại học Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới, mở rộng đào tạo, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo mỹ thuật hàng đầu trong nước và khu vực".