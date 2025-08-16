Triển lãm giới thiệu 50 bản rập tiêu biểu được thực hiện qua nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên và học viên cao học của khoa, bên cạnh các công trình nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, sản phẩm nghệ thuật ứng dụng lấy cảm hứng từ họa tiết cổ.

Nội dung trưng bày gồm: văn bia, hoa văn điêu khắc đá, gỗ, đất nung từ thời Lý đến thời Nguyễn; tư liệu nghiên cứu; trình diễn kỹ thuật in rập; sáng tạo và ứng dụng bản rập vào sản phẩm mỹ thuật đương đại.

Triển lãm "Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật" được tổ chức từ 18-30/8.

Phương pháp in rập được người Pháp đưa vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX, từng là công cụ nghiên cứu quan trọng trong khảo cứu mỹ thuật cổ. Hoạt động này không chỉ giúp lưu giữ nguyên bản hoa văn, họa tiết trên các chất liệu truyền thống mà còn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho nghệ sĩ hôm nay.

Trong khuôn khổ triển lãm, BTC sẽ tổ chức tọa đàm chuyên đề Vai trò và kỹ thuật làm bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật hiện nay (ngày 23/8), cùng hai buổi trải nghiệm sáng tạo bản rập dành cho công chúng (ngày 23 và 30/8). Triển lãm mở cửa tự do từ 8-17h tất cả các ngày.