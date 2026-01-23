Ngày 23/1, tờ Daum đưa tin Cha Eun Woo bị cơ quan thuế quốc gia điều tra vì nghi ngờ sử dụng công ty gia đình để giảm số thuế phải nộp. Theo bài báo, cách thức này được thực hiện trong thời gian dài và có tính toán cụ thể.

Công ty liên quan có tên ban đầu là Cha’s Gallery do mẹ Cha Eun Woo thành lập. Nam nghệ sĩ giữ vai trò giám đốc nội bộ. Đến tháng 9/2024, công ty này đổi tên thành The Any LLC và chuyển từ mô hình công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc thay đổi hình thức công ty được cho là giúp giảm yêu cầu kiểm toán và không cần công khai báo cáo tài chính, khiến việc theo dõi doanh thu trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, trụ sở công ty cũng được chuyển từ Gimpo về đảo Ganghwa - nơi cha mẹ Cha Eun Woo được cho là đang kinh doanh nhà hàng.

Công ty do nam ca sĩ đảm nhiệm vai trò giám đốc được đăng ký tại cùng địa chỉ với nhà hàng do bố mẹ anh điều hành.

Theo giới chuyên môn, đảo Ganghwa là khu vực được hưởng một số ưu đãi về thuế. Điều này làm dấy lên nghi vấn công ty gia đình của Cha Eun Woo tận dụng chính sách để giảm chi phí thuế, đặc biệt trong hoạt động mua bán và cho thuê bất động sản.

Cơ quan thuế cho rằng Cha Eun Woo đã chuyển phần lớn thu nhập cá nhân sang công ty gia đình để áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn thay vì chịu thuế thu nhập cá nhân lên tới 45%. Từ đó, nhà chức trách đã thông báo truy thu khoảng 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng) tiền thuế chưa nộp. Tuy nhiên, phía cơ quan thuế vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Công ty quản lý Fantagio cho biết hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét. Đại diện của Cha Eun Woo khẳng định công ty do mẹ anh lập là pháp nhân hợp pháp, hoạt động đúng đăng ký đồng thời cho biết sẽ phối hợp giải trình với cơ quan chức năng.

Luật sư tại Hàn Quốc nhận định việc đổi mô hình công ty và tên pháp nhân là hợp pháp nếu thực hiện đúng thủ tục. Tuy nhiên, những thay đổi này thường khiến cơ quan thuế chú ý nếu có dấu hiệu bất thường.

Nam ca sĩ Cha Eun Woo. Ảnh: SPOTVNEWS

Cha Eun Woo sinh năm 1997, là thành viên nhóm nhạc ASTRO, đồng thời hoạt động mạnh trong lĩnh vực diễn xuất. Anh nổi tiếng qua các phim như My ID Is Gangnam Beauty, True Beauty, Island... Ngoài nghệ thuật, Cha Eun Woo còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn.

Sau khi thông tin điều tra được công bố, một số nhãn hàng được cho là đã tạm thời gỡ bỏ hình ảnh liên quan đến nam nghệ sĩ.

Nam ca sĩ đang trong thời gian nhập ngũ: