Ngày 2/1, tờ Nate đưa tin nhiều ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng như Baekhyun, Chen, Xiumin, Taemin và nhóm The Boyz hiện trực thuộc công ty One Hundred cùng các công ty thành viên đang rơi vào tình trạng chưa được thanh toán đầy đủ thu nhập từ hoạt động nghệ thuật. Tổng số tiền chậm chi trả được ước tính vào khoảng 5 tỷ won (hơn 90 tỷ đồng).

Nhóm The Boyz (trái) và 3 nam ca sĩ Baekhyun, Chen và Xiumin bị nợ hơn tỷ đồng tiền lương.

Theo điều tra của The Fact, riêng nhóm The Boyz đang có khoản thù lao khoảng 1 tỷ won chưa được quyết toán. Baekhyun cũng được cho là chưa nhận khoảng 1 tỷ won, trong khi Chen và Xiumin mỗi người vẫn tồn đọng các khoản lên tới hàng tỷ won. Taemin - nghệ sĩ trực thuộc Big Planet Made được xác nhận có số tiền chưa thanh toán vượt mốc 1 tỷ won.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tình trạng tài chính thiếu ổn định trong hệ thống các công ty thành viên do CEO Cha Ga Won điều hành. Báo cáo tài chính năm 2024 của Big Planet Made cho thấy doanh nghiệp đang "âm vốn nghiêm trọng", với tổng nợ vượt tài sản hơn 18 tỷ won (hơn 300 tỷ đồng). Công ty INB100 dù có tình hình khả quan hơn nhưng dòng tiền mặt gần như cạn kiệt và bước sang năm 2025 tiếp tục đối mặt khó khăn.

CEO Cha Ga Won.

Dù các nghệ sĩ liên tục tổ chức concert, lưu diễn quốc tế và tham gia nhiều hoạt động, từ nửa cuối năm 2025 việc thanh toán thù lao được cho là bắt đầu gián đoạn. Ngoài ra, Xiumin còn đối mặt với vấn đề pháp lý liên quan đến nghĩa vụ chia sẻ 10% doanh thu cá nhân cho SM Entertainment theo thỏa thuận trước đó, trong bối cảnh bản thân anh vẫn chưa được quyết toán đầy đủ từ công ty mới.

Nam ca sĩ Taemin tổ chức nhiều tour diễn quy mô lớn trong năm 2025.

Taemin diễn ca khúc "Heaven" tại Ephemeral Gaze Finale 2025:

Trước thực trạng hàng chục nghệ sĩ chưa được chi trả thù lao và tình hình tài chính bấp bênh, giới quan sát đặt nhiều dấu hỏi về khả năng vận hành ổn định của One Hundred cùng các công ty thành viên trực thuộc. Hiện phía công ty vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các thông tin từ truyền thông.