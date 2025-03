Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH.

Bà Võ Thị Minh Sinh. Ảnh: BNA

Bà Võ Thị Minh Sinh (SN 1970), quê quán xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà Sinh là người dân tộc Thổ. Trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế; cao cấp chính trị; chuyên viên cao cấp về trình độ quản lý nhà nước.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh từng trải qua các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An...