Ngày 3/1, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Tùng đã công bố Quyết định số 1789-QĐNS/TW, ngày 31/12/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho đồng chí Lê Hồng Vinh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Lê Hồng Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Vinh cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ, trong đó huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các hạ tầng chiến lược, trọng điểm nhằm tạo các điều kiện để Nghệ An bứt phá trong giai đoạn tới; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo tinh thần tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính, quản lý nhà nước một cách linh hoạt, tạo cơ chế thông thoáng, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển, chủ động và đẩy mạnh phân cấp cho huyện để duy trì đà phát triển, tạo điều kiện cho thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI của tỉnh.

Tân Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và vận dụng hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác; tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các đồng chí tiền nhiệm; nhanh chóng nắm bắt công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và quy chế hoạt động theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974; quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Quá trình công tác, đồng chí Lê Hồng Vinh từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.