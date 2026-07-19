Trong những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok xuất hiện hàng loạt bài đăng, hình ảnh và video với nội dung cáo buộc Lâm Thanh Nhã “tác động vật lý” với người khác vào lúc rạng sáng. Các tiêu đề giật tít gây sốc như: “Diễn viên phim Mưa Đỏ: Lâm Thanh Nhã bất ngờ bị tố”, “Nhập vai ra đời thật: Lâm Thanh Nhã bị tố đấm đá người khác”… đã lan truyền mạnh mẽ.

Thông tin sai lệch về Lâm Thanh Nhã lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Fanpage Great Entertainment.

Great Entertainment khẳng định tất cả các thông tin trên đều không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng và hoàn toàn không có cơ sở. Đáng chú ý, cá nhân đăng tải tin đồn đã chủ động xóa bài viết.

Đơn vị quản lý yêu cầu các cá nhân, tổ chức và fanpage đã đăng tải hoặc chia sẻ nội dung sai sự thật ngay lập tức gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan. Nếu không hợp tác, công ty sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã.

Thông báo cũng kêu gọi khán giả kiểm chứng thông tin cẩn thận, tránh để tin giả gây nhiễu loạn dư luận và ảnh hưởng đến nghệ sĩ.

Lâm Thanh Nhã. Ảnh: FBNV

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995, là một trong những diễn viên trẻ được quan tâm với nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh gần đây như Kẻ ẩn danh, Cái giá của hạnh phúc.... Tên tuổi của anh gây chú ý khi xuất hiện trong bom tấn Mưa đỏ - bộ phim thu về hơn 700 tỷ đồng ở rạp Việt năm ngoái. Việc xuất hiện hàng loạt tin đồn tiêu cực được cho là hệ quả của sự chú ý ngày càng lớn dành cho nam diễn viên.

Công ty quản lý của Lâm Thanh Nhã khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ hình ảnh và sự nghiệp của nghệ sĩ trước các thông tin sai lệch trên môi trường mạng.

Lâm Thanh Nhã trong phim "Mưa đỏ"