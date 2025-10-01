Tối 30/9, show Lụa là trà hoa của nhà thiết kế Linh San diễn ra với sự xuất hiện của Lâm Thanh Nhã (vai Bình) và Lê Hạ Anh (vai Hồng - cô lái đò) trong tiết mục thời trang cưới lãng mạn. Cặp đôi bước đi bên nhau tái hiện câu chuyện tình thời chiến đầy thơ mộng.

Lê Hạ Anh (vai Hồng) và Lâm Thanh Nhã (vai Bình) kết đôi trên sàn catwalk.

Điều thú vị là trong Mưa đỏ - bộ phim làm mưa làm gió với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng, Bình giữ kín nỗi lòng, thậm chí lặng lẽ ủng hộ chuyện tình của Cường dù thầm yêu Hồng. Hình ảnh Bình và Hồng kết đôi trên sàn catwalk khiến khán giả yêu mến hai nhân vật thích thú vì họ đã có cái kết khác trên phim.

O Hồng và chiến sĩ Bình của "Mưa đỏ" nên duyên trên sàn catwalk:

NTK Linh San khéo léo kết nối điện ảnh với thời trang, biến những nhân vật lịch sử thành biểu tượng tình yêu đương đại. Lê Hạ Anh và Lâm Thanh Nhã giấu kín thông tin về tiết mục này khi đến thử đồ trước show diễn.

Tiết mục "nên duyên" này khép lại đêm diễn hoành tráng với tiểu phẩm kịch đầy cảm xúc: NSND Trịnh Kim Chi, diễn viên Trung Dũng và NSND Ngọc Giàu vào vai gia đình nhà gái, hồi hộp chờ đón nhà trai. NSND Lê Khanh và NSƯT Bảo Quốc đóng vai bố mẹ Bình, tạo nên không khí lễ cưới truyền thống đậm chất Việt.

Các nghệ sĩ trình diễn:

Fashion show Lụa là trà hoa quy tụ dàn sao đình đám như: Như Quỳnh, Lý Nhã Kỳ, NSƯT Kim Tuyến, Hiền Mai, Nhật Kim Anh, Trương Minh Cường, Lý Hương, Băng Châu, Vân Trang, Đăng Khôi - Thủy Anh, Lý Bình - Phương Trinh Jolie... và dàn hoa hậu, á hậu gồm: Hà Kiều Anh, Phương Khánh, Xuân Hạnh, Võ Lê Quế Anh...