Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF IV) diễn ra tối 4/7, khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi của sự kiện sau 1 tuần.

Nghệ sĩ Việt Hương năm thứ 2 liên tiếp thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Hạnh mục đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gồm 3 gương mặt: Đoàn Minh Anh (Quỷ máu rừng thiêng), Việt Hương (Cục vàng của ngoại), Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ).

Nghệ sĩ Việt Hương được xướng tên nhận giả. Đây là năm thứ 2 liên tiếp chị chiến thắng cùng hạng mục, sau vai diễn trong phim Chị dâu năm ngoái.

Clip Việt Hương chia sẻ khi nhận giải

Trên sân khấu, Việt Hương xúc động, gửi lời tri ân ban tổ chức, hội đồng giám khảo và khán giả. Chị cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc, ê-kíp đoàn phim đã giúp mình có thêm vai diễn nổi bật trong sự nghiệp.

Nghệ sĩ nói đùa với giải thưởng danh giá lần thứ 2, chị sẽ cố gắng tốt hơn, giỏi hơn để năm sau có phim tiếp tục đi thi.

"Cảm ơn ông xã vì đây là món quà kỷ niệm 20 năm ngày cưới, đồng thời cũng là cột mốc tôi tròn 50 tuổi. Giải thưởng này như ghi lại dấu ấn quan trọng trong đời tôi", Việt Hương chia sẻ.

Diễn viên Bảo Định thay mặt Thái Hòa nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Hạng mục đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gồm 3 gương mặt: Thái Hoà (Tử chiến trên không), Tuấn Trần (Mang mẹ đi bỏ) và Quang Tuấn (Truy tìm long diên hương). Diễn viên Thái Hòa với vai phản diện ấn tượng trong phim đã giành chiến thắng trước 2 đàn em. Nam diễn viên không có mặt tại LHP nên diễn viên Bảo Định nhận thay.

Ê kíp phim ''Mưa đỏ'' nhận giải thưởng 'Netpac cho Phim Việt Nam xuất sắc'.

Mưa đỏ - bom tấn điện ảnh trong năm qua ngoài giải thưởng Netpac cho Phim Việt Nam xuất sắc thì trắng tay trước đối thủ tại các hạng mục khác.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất về tay Dương Minh Chiến - gương mặt trẻ tạo dấu ấn năm qua với Truy tìm long diên hương.

Đạo diễn Dương Minh Chiến xúc động vì so với các gương mặt được đề cử, mình chỉ là "lính mới". Anh vốn là diễn viên đóng thế và với tình yêu điện ảnh đã thử sức vai trò mới.

"Với tôi được làm phim là niềm vinh dự, hạnh phúc rất lớn. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo nên sân chơi ý nghĩa cho các nhà làm phim trong nước và quốc tế", anh nói.

Giải thưởng năm nay chia đều cho các đoàn phim, trong đó không ít gương mặt mới giành chiến thắng.

Liên hoan phim là dịp tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà làm phim, nghệ sĩ trong khu vực châu Á. Sự kiện năm nay mang khẩu hiệu Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới (Bridging Asia to the World), khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Trưởng BTC DANAFF cho biết LHP không còn chỉ là nơi trình chiếu và trao giải. Sự kiện cần trở thành nơi phát hiện tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đó chính là hướng đi mà DANAFF đang lựa chọn.

Các phim thắng giải ở hạng mục "Phim châu Á".

"Tôi tin rằng giá trị lớn nhất mà DANAFF mang lại, bên cạnh những giải thưởng quan trọng là những cuộc gặp gỡ, ở những mối quan hệ đã được hình thành, những dự án đã được khởi động và cả những giấc mơ điện ảnh được chắp thêm niềm tin để tiếp tục hành trình của mình", bà Lan chia sẻ.

Trong 7 ngày qua, hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu phim; với lịch trình hoạt động dày đặc của hơn 1000 đại biểu - khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế; với sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục nghìn khán giả yêu điện ảnh.

Danh sách phim đoạt giải Giải Phim Việt Nam dự thi Phim hay nhất: Tử chiến trên không Đạo diễn xuất sắc nhất: Dương Minh Chiến (Truy tìm long diên hương) Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Truy tìm long diên hương Biên kịch xuất sắc nhất: Oscar Dương (Bẫy tiền) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Thái Hòa (Tử chiến trên không) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Việt Hương (Cục vàng của ngoại) Giải thưởng phim Châu Á dự thi Phim châu Á xuất sắc nhất: Một bữa no (Full Plate) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kirti Kulhari - Một bữa no (Full Plate) Đạo diễn xuất sắc nhất: Emin Alper - Cứu rỗi (Salvation) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Caner Cindoruk - Cứu rỗi (Salvation) Kịch bản xuất sắc nhất – Zhuo Kailuo - Xế nghèo (Poor Taxi) Giải Phê bình cho phim châu Á: Khi trái cọ rơi

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