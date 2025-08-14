Báo Quân đội nhân dân sáng nay tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân - chia sẻ rằng Cách mạng tháng Tám đã đập tan ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp và gần 5 năm của phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ tại tọa đàm. Ảnh: QĐND

Cách mạng tháng Tám mang giá trị trường tồn, trở thành nguồn cảm hứng vô tận không chỉ cho đất nước ta trên hành trình phát triển, mà còn là cảm hứng cho nhân dân các nước thuộc địa trên toàn thế giới đẩy mạnh đấu tranh đòi quyền độc lập, tự chủ, tự quyết dân tộc, xóa bỏ ách thống trị, áp bức, bất công.

Theo Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, 80 năm đã trôi qua nhưng giá trị, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ Cách mạng tháng Tám vẫn luôn nóng hổi tính thời sự. Trong đó, những bài học quan trọng hàng đầu là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy tinh thần yêu nước, thương dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn suy nghĩ và hành động vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân...

Ông nêu rõ, đất nước chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn phát triển hết sức quan trọng: trở thành nước có thu nhập trung bình cao và có quỹ thời gian khoảng 20-25 năm để thực hiện các nỗ lực vươn mình trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, nền công nghiệp hiện đại.

Nhận thức rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng, Nhà nước đã có những quyết sách để tháo gỡ, như việc sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ban hành “bộ tứ nghị quyết trụ cột”…

Điều này cho thấy rất rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc nắm bắt cơ hội; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để phát triển.

Ảnh: QĐND

TS Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông - nhấn mạnh: "Ngọn cờ tập hợp sức mạnh toàn dân tộc làm nên Cách mạng tháng Tám là ngọn cờ độc lập - tự do - hạnh phúc".

Theo ông, cách mạng tháng Tám thành công là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng và vai trò hạt nhân của Đảng lúc đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ là người hội đủ đức, tài. Đạo đức của Bác trước hết là gương mẫu, thứ hai là dân chủ, thứ ba là nếp sống giản dị và giàu tố chất văn hóa.

Tài năng của Bác trước hết nằm ở tầm nhìn xa trông rộng, tập hợp người tài, dựa vào lòng dân và tập hợp sức mạnh nhân dân.

“Đạo đức, tài năng của Bác Hồ kết tinh lại trong 4 chữ 'yêu nước, thương dân'. Yêu nước là phải làm cho đất nước độc lập, giàu mạnh. Thương dân là phải làm cho dân tự do, hạnh phúc, làm cho dân giàu. Xuyên suốt mọi việc làm của Bác đều đặt trên nền tảng 4 chữ này” - TS Lê Doãn Hợp bày tỏ.

Ông nhấn mạnh: Bác Hồ chọn cán bộ cũng theo tiêu chuẩn "yêu nước, thương dân". Như việc Bác mời nhân sĩ, trí thức ở nước ngoài về và giao trọng trách vì Bác nhận ra những người này yêu nước, thương dân và cống hiến hết mình cho đất nước.

Sự thay đổi lớn về quan điểm phát triển

TS Lê Doãn Hợp cũng cho rằng với mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước thu nhập cao, thì yếu tố quan trọng nhất là khai thác triệt để sức mạnh của nhân dân, giải phóng sức dân.

TS Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Ảnh: QĐND

Ông kể lại rằng Nghị quyết Đại hội 4 năm 1976 đặt mục tiêu đến năm 1980 đạt 21 triệu tấn lương thực nhưng nhiều năm không đạt được. “Đồng chí Võ Thúc Đồng - Bí thư Nghệ An - ra làm Bộ trưởng Nông nghiệp ngồi tâm sự với tôi là 8-9 năm mãi không đạt được. Nhưng đến năm 1988, ra nghị quyết khoán 10, thế là chúng ta làm được. Đấy là giải phóng sức dân” - ông Hợp nói.

Ông bày tỏ vui mừng khi Bộ Chính trị ban hành 4 nghị quyết trụ cột, trong đó 2 nghị quyết giúp nền kinh tế cất cánh là Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, theo ông Hợp, nghị quyết được ban hành mới là mục tiêu, bên cạnh đó cần có những chính sách cụ thể mới hiệu quả. Ông cho rằng Đảng phải đổi mới quyết liệt việc xây dựng, ban hành chính sách để làm.

Tại tọa đàm, ông Phan Đức Hiếu - ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - cũng nhấn mạnh những tinh thần rất mới của Nghị quyết số 68, khi Đảng xác định rõ kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân”. Đây là một sự thay đổi lớn về quan điểm phát triển.

Ông Phan Đức Hiếu. Ảnh: QĐND

Nghị quyết đưa ra 3 điểm đột phá, đó là: cắt giảm phiền hà, cắt giảm rủi ro; tăng sự bảo vệ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn; khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng khu vực kinh tế tư nhân.

Theo ông Hiếu, nếu thực hiện thành công thì đây chắc chắn là dấu mốc quan trọng thứ 3 của kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Ông cho rằng phải thực thi đầy đủ, mạnh mẽ nghị quyết, “nếu không, nghị quyết vẫn chỉ là nghị quyết”.

Để không rơi vào tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, ông Hiếu nhấn mạnh trách nhiệm thực thi là yếu tố then chốt để biến nghị quyết thành hiện thực.