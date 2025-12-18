Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bắc Ninh), vào khoảng 0h20 cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo cháy từ doanh nghiệp này.

Ngay sau đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã được huy động, khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và ngăn cháy lan.

Hình ảnh vụ cháy tại Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1. Ảnh: V.G

Do đặc thù sản xuất của công ty liên quan đến các mặt hàng như nhựa, cao su tổng hợp và bao bì là những vật liệu dễ cháy, khi cháy phát sinh nhiều khói dày đặc và khí độc, nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn, kéo dài nhiều giờ liền.

Người dân sinh sống xung quanh khu vực cho biết, đám cháy lan nhanh và trong quá trình cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Đến sáng cùng ngày, mặc dù đám cháy cơ bản đã được khống chế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn tiếp tục túc trực tại hiện trường để xử lý các tàn dư sau cháy, phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Đám cháy lan nhanh, trong quá trình cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Ảnh: V.G

Ngay sau khi công tác chữa cháy hoàn tất, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại về tài sản.