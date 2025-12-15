XEM VIDEO:

Chiều 15/12, đúng giờ cao điểm, một ô tô bất ngờ bốc cháy tại ngã tư Xuân La – Võ Chí Công (Hà Nội), khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội), khoảng 17h cùng ngày, ô tô BKS 18A-013.xx lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ nội thành đi cầu Nhật Tân, bất ngờ xuất hiện khói trắng bốc lên từ nắp ca-pô.

Chỉ ít giây sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến tài xế hoảng sợ, buộc phải dừng xe sát lề đường. Phát hiện sự việc, một cán bộ CSGT Đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ tại nút giao Xuân La – Võ Chí Công nhanh chóng chạy vào nhà dân gần đó mượn bình cứu hỏa để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy ô tô. Ảnh: Đ.T.

Ngay sau đó, chiến sĩ CSGT phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa, kịp thời khống chế đám cháy, không để lan rộng.

“Rất may vụ việc không gây thương vong. Chỉ sau vài phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn và phối hợp xử lý vụ việc”, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.