Ngày 22/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần 1, giai đoạn 2025-2030 (đại hội) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh tăng tốc bứt phá cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương - dự và chỉ đạo đại hội.

Phát huy sức mạnh phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương đã được triển khai sâu rộng, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực. Từ đó, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên được lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn phát biểu khai mạc đại hội

Theo ông Tuấn, công tác khen thưởng ngày càng nền nếp, bám sát thực tiễn và đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng khen thưởng cho các đối tượng trực tiếp lao động, sản xuất như công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân... Trong 5 năm qua, hơn 34.000 tập thể, hộ gia đình và cá nhân đã được khen thưởng ở các cấp.

Đại hội là dịp để tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình hay, góp phần nâng cao hiệu quả thi đua, khen thưởng.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh tăng tốc bứt phá cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị cao, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật

Thông qua các phong trào, nhiều tấm gương điển hình đã được phát hiện và nhân rộng, tạo động lực phát triển bền vững. Bắc Ninh hiện đứng thứ 5 toàn quốc về quy mô kinh tế, xuất khẩu dẫn đầu cả nước, thu ngân sách 8 tháng ước đạt hơn 50.300 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,17% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh được quan tâm và cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, tinh gọn bộ máy, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại đều được thực hiện hiệu quả.

Tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những thành tựu của tỉnh Bắc Ninh trong phong trào thi đua yêu nước. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy yếu tố con người, nâng cao năng lực quản trị, lãnh đạo của hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo đại hội

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng Bắc Ninh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo định hướng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - ông Nguyễn Văn Gấu thay mặt lãnh đạo tỉnh tiếp thu các chỉ đạo, đồng thời kêu gọi các cấp, ngành triển khai hiệu quả phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển toàn diện.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba cho 6 cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật.

Ngoài ra, 2 lãnh đạo chủ chốt và 20 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng.

Đại hội cũng thống nhất cử 35 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã tổ chức trưng bày 99 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và thả 99 đàn chim bồ câu - biểu tượng cho khát vọng hòa bình, phát triển thịnh vượng của Bắc Ninh.