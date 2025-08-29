Chiều ngày 29/8, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo nhằm thông tin chính thức về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Đại hội không chỉ là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Định hướng cho một giai đoạn phát triển mới

Đại hội lần này sẽ đánh giá toàn diện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong 5 năm qua; đồng thời xác lập những chủ trương, định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Họp báo thông tin và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 16 được xác định là: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa Kinh Bắc, tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030".

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh sau sáp nhập, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và thành lập các tiểu ban giúp việc. Tiểu ban Văn kiện đã tiếp nhận, biên tập và hoàn thiện các dự thảo văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Các văn kiện đã được thảo luận, lấy ý kiến từ các ban, bộ, ngành Trung ương, giới khoa học, trí thức, các đảng bộ trực thuộc, tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân. Ngày 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo dự thảo các văn kiện trình Bộ Chính trị để xin ý kiến chỉ đạo.

Hoàn tất chuẩn bị nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2025–2030

Tại họp báo, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 16 sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/9. Dự kiến, Ban Chấp hành khóa mới gồm 72 ủy viên, trong đó có 19 ủy viên Ban Thường vụ. Thành phần trẻ (dưới 42 tuổi) được cơ cấu 2 người.

Cũng trong họp báo, Ban Tổ chức thông tin về kết quả tổ chức đại hội cấp cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhiều công trình, dự án chào mừng Đại hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi họp báo

Các nội dung tuyên truyền đã phản ánh sinh động không khí thi đua, niềm phấn khởi trong nhân dân; làm nổi bật thành tựu trong nhiệm kỳ 2020–2025 và kết quả chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ tinh thần thi đua, phát triển tỉnh nhà.

Bà Hương nhấn mạnh: Đại hội lần thứ 16 là dấu mốc quan trọng, khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành công của Đại hội sẽ là động lực để toàn tỉnh đoàn kết, vượt khó, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.