Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã trao tặng quà cho người có uy tín trong cộng đồng và các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận và tri ân sự đóng góp của người có uy tín trong công tác dân tộc, đồng thời động viên bà con dân tộc thiểu số tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh: "Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7 là bước chuyển đổi quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó có công tác dân tộc và tôn giáo. Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ban hành các văn bản hướng dẫn, đồng thời tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đảng trong hoạch định chính sách phù hợp với thực tiễn".

Thứ trưởng Nông Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng khẳng định, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Không chỉ góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, họ còn là trung tâm đoàn kết tại cơ sở, là người giữ gìn và truyền dạy bản sắc văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bà Nông Thị Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đội ngũ người có uy tín đã và đang hỗ trợ tích cực cho hệ thống chính trị, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang hướng tới một kỳ Đại hội Đảng sắp tới với nhiều quyết sách lớn liên quan đến sự phát triển toàn diện của đất nước và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà mong muốn đội ngũ người có uy tín sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tuyên truyền sâu rộng các chính sách mới, phát huy tinh thần đại đoàn kết, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân xã Tân Sơn, ông Lê Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy xã bày tỏ sự vinh dự khi được đón tiếp đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thứ trưởng Nông Thị Hà và toàn thể đoàn công tác vì đã quan tâm, chia sẻ và trao tặng những phần quà thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Ông Lê Đức Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn (tỉnh Bắc Ninh)

Ông Thắng khẳng định, những món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Sơn cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Cuối buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Thị Hà gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể bà con xã Tân Sơn, mong rằng các hộ gia đình còn khó khăn sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.