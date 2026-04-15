Khoảng 15h ngày 15/4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy Công ty TNHH Mobase Việt Nam (KCN Yên Phong I, tỉnh Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một nhóm công nhân đang bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa trên tầng thượng thì bất ngờ phát nổ. Tiếng nổ lớn khiến nhiều người trong khu vực hoảng loạn.

Một số cửa kính bị vỡ sau tiếng nổ lớn.

Tại hiện trường, một số cửa kính ở các tầng cao bị sức ép thổi bay, vỡ vụn và rơi xuống mặt đất.

Vụ nổ khiến 2 công nhân tham gia sửa chữa hệ thống điều hòa bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân; đồng thời sơ tán công nhân ở khu vực lân cận để đảm bảo an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.